Desaparece Anabel Dueñas, la amiga especial de Fidel Albiac que intentó contarlo todo

Anabel Dueñas, cantante y compañera de Rocío Carrasco, se ha convertido en uno de los rostros más buscados del momento. Todo el mundo quiere saber por qué ha desaparecido y no ha hecho acto de presencia en el evento más importante del año. La mujer de Fidel Albiac ha inaugurado un centro que pretende honrar la memoria de Rocío Jurado y su amiga no le ha hecho compañía.

Anabel Dueñas ha recibido muchas críticas, algunas por parte de Antonio David Flores, pero siempre ha tomado la misma postura. Intentó demostrar la verdad en la sombra, cantando y dejando claro que lo único importante para ella es el talento y la música. Mantiene una relación especial con Rociíto y no entiende que ciertas personas le desacrediten por ello.

Anabel ha trabajado con Fidel y sabe que es un hombre honesto, no tiene nada que ver con la imagen que quieren dar de él. En Sálvame comentaron que la cantante vivía prácticamente en casa del matrimonio, pero el dato no ha sido confirmado. Supuestamente se apartó de su familia porque estaba abducida por el poder que le habían ofrecido, eso cuentan los detractores de Rociíto.

Anabel quiso contar la verdad, pero sabía que su testimonio no le beneficiaría porque en ese momento había muchos medios en contra de Carrasco. Por eso se limitó a hacer lo que mejor sabe: brillar encima de los escenarios cantando por Rocío Jurado. A todo el mundo le ha sorprendido que no haya sido invitada a la inauguración del museo de la Más Grande.

Fidel Albiac es uno de los pocos que conoce lo que ha sucedido, pero él también quiere estar en la sombra y no ofrecerá explicaciones. El abogado ha posado para los fotógrafos, aunque no ha hablado con ningún periodista porque considera que el asunto no es de su incumbencia. Solamente ha estado en Chipiona para apoyar a su mujer, quien ha vivido uno de los momentos más especiales de su carrera.

Anabel Dueñas tiene el testimonio final

Anabel se ha convertido en el objetivo de los periodistas que detestan a Carrasco y muchos ponen en duda su talento. Sin embargo, el movimiento se demuestra andando y ella ha demostrado que su voz es capaz de llenar cualquier auditorio. Se puso en la piel de la Más Grande para hacer un musical que Rociíto y Fidel supervisaron al detalle y todo salió perfectamente.

Dueñas es la única que puede hablar con propiedad, es una de las pocas que ha logrado entrar en casa del matrimonio. Lo ha hecho porque ha trabajado con ellos, no por lo que quieren insinuar las redes sociales sobre ella. La cantante sabe lo que están contando, pero nunca se ha pronunciado porque no quiere darle voz a ciertos rumores.

Fidel Albiac ha acompañado a Rocío en la inauguración del museo de la Más Grande, un centro que ha tardado mucho tiempo en abrirse. Terelu Campos, que tampoco ha estado en el evento, ha explicado el motivo por el que su amiga no había abierto antes el centro. Quería “proteger el nombre de su madre” y que nadie pudiera relacionarlo con un escándalo político.

Anabel Dueñas ha ganado dinero con Fidel

Anabel sabe mejor que nadie cómo es Fidel Albiac y su testimonio aportaría mucha luz, pero sabe que él no quiere que lo haga público. Ha ganado mucho dinero gracias al abogado y a Rociíto, pues trabajó con ellos en un musical muy especial.

Dueñas no tiene ningún problema con Carrasco, quizá no le haya acompañado porque tenía otro compromiso profesional. En los últimos tiempos ha alcanzado mucha popularidad y hay muchos que quieren escuchar su voz. Los críticos aseguran que se merece el aplauso de todos, pues ha trabajado duro para que solo sea conocida por ser amiga de Fidel.