La decisión de Rafa Nadal con el embarazo de su mujer Xisca Perelló

Rafa Nadal le acaba de contar a su mujer la decisión que ha tomado en relación con su futuro profesional. Con los rumores sobre el posible embarazo de Xisca Perelló resonando con más fuerza que nunca, el tenista ha anunciado cuáles serán sus próximos pasos dentro de la pista.

Este domingo, 5 de junio, el mallorquín consiguió alzarse con la victoria de uno de los torneos de tenis más importantes a nivel mundial: Roland Garros.

Y es que, a pesar de todos los problemas físicos que ha sufrido en los últimos meses, este deportista ha demostrado que es el rey de la tierra batida, tras hacerse con su decimocuarto trofeo en esta conocida pista francesa.

Después de una semifinal algo accidentada, Rafa Nadal tuvo la oportunidad de batirse contra el Casper Ruud, quien, a pesar de la derrota, se siente muy orgulloso de haber podido cumplir unos de sus grandes sueños.

"Antes del partido ya pensaba que este, el de enfrentarse a Nadal en París, era uno de los mayores retos de un deportista. Ahora, definitivamente sé que lo es […] Ojalá pueda contárselo a mis nietos. Les podré contar que este partido que he estado viendo por televisión durante 16 o 17 años, al fin he podido jugarlo".

Ahora, y tras ganar su 22º Grand Slam, Rafa Nadal ha tomado una importante decisión: "No puedo seguir tomando riesgos".

Rafa Nadal se plantea su futuro en el tenis

A pesar de que ha confesado que va a seguir luchando, su futuro dentro del las pistas todavía no está escrito. Y es que, la lesión crónica que Rafa Nadal sufre en su pie izquierdo, más conocida como Síndrome de Müller-Weiss, ya le está pasando factura.

Durante la rueda de prensa, después de alzarse con la victoria en Roland Garros, el tenista confesó lo mal que lo ha pasado durante este último año.

En junio del año pasado, el deportista tuvo una recaída a causa de sus problemas de rodilla que le mantuvieron alejado de la competición hasta enero del 2022.

"Cuando volví, todo iba fenomenal. En febrero gané el Open de Australia, pero luego me rompí la costilla y perdí la preparación para la temporada de tierra", comenzó explicando Rafa.

"Logré volver, pero ya en Madrid y en Roma el pie no podía más. Iba cojo en Madrid y sabía que estaba tomando riesgos. Lo expliqué en Roma, el médico me dijo que la única opción para estar en Roland Garros era dormirlo".

De esta forma, Rafa Nadal ha desvelado uno de sus grandes secretos, el misterioso tratamiento al que se ha estado sometiendo y que le ha permitido regresar a las pistas. Pero, al contrario de lo que parece, este remedio no es para nada recomendable.

"Lo que se ha hecho ha sido bloquear el dolor con inyecciones de anestesia en los nervios a distancia que sufren por culpa de la lesión", explicó el tenista. "He jugado sin dolor, pero también con cero sensibilidad. Teniendo en cuenta que las inyecciones han ido bien, ahora iremos un poco más allá".

El mallorquín está dispuesto a seguir luchando, siempre y cuando su salud no se vea perjudicada. Por eso, a partir de ahora se va a someter a un nuevo tratamiento. Se trata de las inyecciones con radiofrecuencia pulsátil.

Con ellas, podrá seguir bloqueando el dolor de su pie izquierdo, pero sin eliminar del todo la sensibilidad de la zona. De no dar resultados tiene otras opciones, como la cirugía. "Pero ese ya es un planteamiento de vida mío. Plantearme una operación que no me garantiza poder seguir jugando…".

Ahora, y con Wimbledon a la vuelta de la esquina, Rafa Nadal ha asegurado que va a ir a por todas y que espera estar listo para el próximo 27 de junio, aunque ha dejado muy claro que "si puedo jugar con antiinflamatorios, sí. Con anestesia, no".