David Valldeperas deja Telecinco después de contarle al juez toda la verdad

David Valldeperas está en una situación comprometida desde que varios famosos le acusaron de estar detrás de una trama muy peligrosa. Estamos hablando de la Operación Deluxe, un escándalo que ha marcado un antes y un después en la historia de Sálvame. Hay quien acusa a los directores del programa de haber conseguido información irregular de 140 famosos.

David Valldeperas ha tenido que prestar declaración, le ha contado la verdad al juez y después se ha marchado de Telecinco. Quiere disfrutar de unas merecidas vacaciones y distanciarse de la presión mediática que tantos problemas le está dando. Hasta hace unos meses era uno de los hombres más poderosos de la cadena, pero ahora no es tan influyente.

| La Noticia Digital

David maneja datos sobre muchos rostros de la crónica social, pero no contaba con que él también iba a convertirse en un personaje más. Mantiene una relación sentimental con Miquel Valls, un intrépido reportero que le robó el corazón hace unos meses. Según informa el portal JALEOS, han viajado juntos a Formentera para alejarse del ruido de Madrid.

David asegura que no tiene nada que ocultar, por eso no ha puesto ningún impedimento para hablar con el juez y contarle su versión. Le han acusado de tener contacto con un policía corrupto y de haber sido partícipe de un supuesto delito de revelación de secretos. Todavía no hay una sentencia encima de la mesa, así que nadie puede culpar el famoso director.

Valldeperas conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, así que se ha adelantado a sus detractores. Ha publicado en sus redes sociales dónde se encuentra para evitar que los fotógrafos le persigan y arruinen su semana de descanso. Ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje que deja claro cómo está afrontado su nueva etapa.

David Valldeperas está sometido a mucha presión

David controla todo lo que sucede en Sálvame, pero no puede tomar decisiones fuera del programa. Su situación cada vez es más compleja y ha pensado que lo mejor es dejar Telecinco para disfrutar de sus vacaciones. Volverá con energía renovada porque ha tenido tiempo de hacer lo que más le gusta: pasar tiempo con su novio Miquell.

| Instagram (@davidvallde)

Valldeperas ha hecho gala de su talento literario para contar lo que ha estado haciendo en Formentera. “Estos días intentaba avistar algunos pájaros desde la azotea de la casa de una amiga. Además de aves, vi unos cuantos yates de esos por los que se pirran las celebridades”, escribe en su cuenta de Instagram.

El periodista catalán es consciente de que antes o después tendrán que dar explicaciones, ya no puede retrasar más el momento. Todo el mundo sabe que la Fiscalía está investigando a La Fábrica de la Tele, productora para la que trabaja. Hay 140 famosos que están molestos con él porque supuestamente ha publicado información que era privada y confidencial.

David Valldeperas tiene a un hombre pisándole los talones

David es íntimo amigo de Rocío Carrasco y eso le convierte en rival de su exmarido, el primer yerno de Rocío Jurado. En su momento le contrató porque era un personaje necesario, pero en cuanto tuvo oportunidad se deshizo de él. Antonio David Flores le demandó, pero no se quedó ahí: lleva más de un año sacando a la luz los trapos sucios del director.

Valldeperas ha sido acusado de hacer negocio de una forma irregular, pues supuestamente se ha aprovechado de informaciones prohibidas. El catalán está tranquilo, por eso prestó declaración antes de irse a Formentera de vacaciones. Tiene argumentos suficientes para desmontar a todos los que están deseando que pierdan su poder en televisión.