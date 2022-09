David Summers, el cantante de Hombres G, acusado de infiel en el embarazo de su mujer

David Summers se encuentra en el ojo de la polémica. El cantante de la icónica banda española de los ochenta, Hombres G, ha sido, sin quererlo, el testigo de una deslealtad.

El destino ha querido que David Summers se encontrara en el momento y lugar adecuados para destapar el escándalo que está sacudiendo al panorama internacional. Estos días saltaba la noticia de que Adam Levine, vocalista de Maroon 5, había sido infiel a su esposa. La cual, para más inri, está esperando su tercer hijo con él.

Solo una semana después de que Levine y su mujer, Behati Prinsloo, confirmaran el embarazo, la supuesta amante del cantante saltaba a la palestra. Sumner Stroh, que así se llama esta modelo de Instagram, publicó un TikTok donde detallaba la relación que había mantenido con él.

Estas comprometidas declaraciones dejaban al líder de Maroon 5 en muy mal lugar. Al parecer, la relación había durado hasta un año. Cuando esto salió a la luz, él no tardó en dar explicaciones excusándose, principalmente, en que todo se reducía a unos cuantos mensajes.

"Se está hablando mucho sobre mí en este momento y quiero aclarar las cosas. No fue correcto hablar con alguien que no sea mi esposa de una manera coqueta. No tuve una aventura, pero, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida", afirmaba Levine.

Como no podía ser de otra forma, el público se ha dividido. Algunos creen en la historia de la joven de 23 años y otros apoyan al artista. Él, por su parte, ha declarado lo arrepentido que se siente.

"Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que he podido cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad", se sinceraba.

Sin embargo, todo el asunto está dando un nuevo giro gracias a David Summers.

David Summers involucrado en la deslealtad de Adam Levine

En abril de 2022, el vocalista de los Hombre G, escribía un, en principio, inofensivo tweet que, ahora, adquiere una relevancia especial.

"Estoy en mi habitación del hotel y tengo, pared con pared, a uno de Maroon Five. Está follando como un loco… creo que me va a dar la nochecita", compartía Summers en Twitter.

Por desgracia, no se especifica la identidad del miembro de la banda que tan mal dormir le dio a David Summers. Sin embargo, existen otros datos que ayudan a completar la historia.

Como decíamos, la fecha del tweet se remonta al 3 de abril, momento en el cual David Summers estaba de gira en México. Otra persona que estaba en dicho país era Sumner Stroh, tal y como se puede comprobar en su Instagram.

Por tanto, es muy probable que esa persona de la que hablaba David Summers fuera el propio Levine consumando la deslealtad con su amante. Sin duda, esto deja en muy mal lugar al marido de la modelo de Victoria Secret.

Cabe mencionar que no se trata de una simple deslealtad. En este caso, Levine estaba dispuesto a ir más allá y ponerle el nombre de su amante al bebé que está en camino. Una actitud que, por supuesto, ha causado indignación entre el público.

Ahora, gracias a la ayuda de David Summers, parece que estamos más cerca de conocer la verdad sobre lo ocurrido. Aunque, para desgracia de Behati Prinsloo, las cosas no pintan muy bien.

Con toda la que está cayendo, ¿se lo pensará dos veces David Summers antes de volver a escribir un tweet?