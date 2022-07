El ex de Chenoa le manda un severo aviso: 'Que tenga cuidado'

Uno de los exnovios de la cantante Chenoa ha querido rendirle unas palabras tras su compromiso con Miguel Sánchez Encinas.

El exnovio se ha mostrado ante la prensa del todo sincero y ha querido aconsejar a la que fue su pareja durante varios años. La expareja guarda una bonita relación desde que pusieron fin a su noviazgo.

Hará cuestión de semanas se daban el sí quiero la cantante Chenoa y Miguel Sánchez Encinas. La pareja elegían la tierra de la artista para celebrar la espectacular boda en compañía de sus seres queridos. Un evento que se hizo esperar, pero finalmente se celebró. Chenoa se la pudo ver radiante, ya que por fin había encontrado el amor de su vida.

La boda se celebró el pasado 17 de junio. Chenoa y su esposo celebraban el aclamado evento en la exclusiva finca de Comassema, en Mallorca. Un día tan importante para los novios donde asistieron muchos rostros conocidos. Entre ellos, sus compañeros de 'Operación Triunfo': Natalia, Alejandro, Geno o Gisela y algunos compañeros de 'Tu Cara Me Suena' como Carlos Latre o el mismísimo Ángel Llácer.

Natalia, Gisela, Geno y Alejandro Parreño aprovecharon su estancia en la isla mallorquina para disfrutar de la compañía y las fabulosas vistas. Los 'triunfitos' se escaparon a la playa y demostraron que, 20 años después de la primera edición del fenómeno 'O:T' siguen tan unidos como el primer día. Ellos cuatro no quisieron dejar sola a su amiga en un día tan especial.

Las palabras que nunca se le deberán de olvidar a Chenoa

Tras ver unos de sus mejores sueños cumplidos, Chenoa ha podido comprobar que su boda ha dado más que hablar. Aparte de haberse hecho eco las cabeceras de las revistas del corazón, David de María, uno de los ex de Chenoa, se ha pronunciado al respecto.

Algunos medios de comunicación han podido hablar con David de María y no ha dudado en contestar sobre el enlace matrimonial entre Chenoa y Miguel. El artista ha confesado que se alegra de que la cantante haya encontrado el amor y da el visto bueno a su pareja Miguel Sánchez. "Qué alegría más grande. Me alegro mucho por ella porque, además, lo conozco a él también, hemos conocido en alguna ocasión. Se merecía dar un paso tan importante en la vida" relata el cantante.



David de María asegura tener una bonita amistad con quien fue su pareja y añade que le encanta llevarse bien con todas sus anteriores relaciones. "De amistad, por supuesto. Muy buena relación y le deseo lo mejor" y añade: "yo soy un romántico, en el fondo, me gusta llevarme bien con todo el mundo", comenta entre risas.

Otra de las cosas más importantes que comentó la expareja de Chenoa es que tuviera mucho cuidado una vez casada, ya que David de María ha tenido alguna que otra mala experiencia en el matrimonio. "Que tenga cuidado con los matrimonios, que el mío ha sido de las estafas más grandes" aseguraba con rotundidad el cantante.

David de María en el terreno más personal

El artista confiesa que es mejor padre que cantante, ya que intenta aprender de su hijo en cada ocasión en que tiene oportunidad: "mucho mejor que como artista" y añade: "bueno, intentando equilibrar y aprender de él. "Es importante aprender de ellos mismos y después de una pandemia, donde hemos estado encerrados tantos meses, más".

David de María está de celebración, ya que cumple nada más que veinticinco años en el mundo de la música. Una situación que ha conseguido gracias a la vocación y el gran esfuerzo que ha sentido por la música a lo largo de su trayectoria profesional. "Por vocación, sobre todo por vocación y ya sabéis que yo me siento muy músico, compositor. Me gusta el trabajo del estudio", manifiesta el artista.