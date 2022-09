David García, novio de Gloria Camila, dice 'basta' y hace una llamada tras los rumores

Hace unos días, Pesadilla en El Paraíso arrancaba con fuerza en Telecinco. Desde luego, era uno de los programas más esperados de la cadena después del verano porque esta temporada no ha conseguido tan buenas audiencias como se esperaba en un inicio.

De manera que este concurso era la salvación perfecta para remontar las cifras. Además, era de esperar que este nuevo reality fuera todo un éxito porque contaba con caras muy conocidas de Telecinco. Entre ellas, Pipi Estrada, Víctor Janeiro, Omar Sánchez y Gloria Camila.

Justamente, esta última, ya ha empezado a acaparar los primeros titulares de los medios por un claro motivo. Y es que la hija de 'La más grande' se ha sincerado como nunca sobre un episodio duro en su vida.

Gloria Camila se hunde al recordar un momento triste de su vida

El pasado domingo 11 de septiembre, fue el debate de Pesadilla en El Paraíso. Asimismo, todos los colaboradores pudieron presenciar algunos de los momentos que se produjeron en la primera semana de concurso.

Entre estos momentos, se encontraba uno protagonizado por la misma Gloria Camila que, desde luego, no dejó a nadie indiferente. Y es que la hija de Ortega Cano habló alto y claro por primera vez sobre su polémica relación con Kiko Jiménez, quien fue su novio durante 4 largos años.

Todo empezó cuando Xavier Font, uno de los concursantes del reality, le contó a la influencer que su expareja le había dicho que "era muy maja" y que "tenía buen fondo". Inmediatamente, la joven se quedó perpleja ante esas palabras.

"¿Kiko?", preguntaba atónita. "Vende más pintarla (a ella misma) de mala, ¿no?", proseguía perpleja. "Hablará mal porque es más rentable, niña", le explicaba el participante.

Sin duda, unas palabras que dejaron a Gloria Camila estupefacta y que no dudaba en sincerarse ante sus compañeros. "¿Perdón? ¿Después de todo lo que ha dicho y hecho va a decir que tengo buen fondo?", revelaba. Por su parte, Steisy también le confirmaba que el de Linares le había dicho exactamente lo mismo sobre la joven.

"Yo no podía vivir sin Kiko, era por y para Kiko. Tenía mucha dependencia emocional. Ahora mírame, aquí sola en un concurso. Echo de menos a mi novio, pero como que sé avanzar en la vida", confesaba.

"Ahora estoy en psicólogos y también he dejado de ver la tele. Hay programas que no veo, ojos que no ven corazón que no siente", decía. Pero lo que verdaderamente le impactó a la tía de Rocío Flores fue lo que hizo su exnovio después de terminar la relación.

"Si no hablaba de mí, hablaba de mi familia. Yo me quería morir, estaba todos los días en mi casa temblando y llorando. Me quedé en 46 kilos", explicaba ante la sorpresa de todos los concursantes.

"Lo que no entendía era cómo alguien con quien has compartido años de tu vida pueda compartir lo que le has contado en confianza, exagerar o mentir, por dinero. Por tele y todo para hacerte ahora el chalet que te has hecho, que 'de nada'", lanzaba como pullita a Kiko Jiménez.

"No sé como hay gente sin escrúpulos, sin sensibilidad y sin sentimientos. Yo por ejemplo pienso en mi padre y digo te ha abierto su casa…", decía rompiéndose por completo.

Una cara estrella de Telecinco sentencia el discurso de Gloria Camila

Después de emitirse esta secuencia de Gloria Camila, sincerándose como nunca sobre su relación con Kiko Jiménez, en plató, Nagore Robles, una de las colaboradoras, no dudó en pronunciarse al respecto.

"Me llama la atención que, si lo ha pasado muy mal, que ya era hora de que hablara, que lleva dos años callada y solo habla el otro... Ella no ha utilizado esa empatía con su hermana Rocío Carrasco. Qué poca generosidad con su hermana", hablaba sin tapujos.

Acto seguido, Carlos Sobera, el presentador del reality, le recomendó a la exnovia de Sandra Barneda que mejor que no entrara en esos temas peliagudos. Por esta razón, la tertuliana solo se limitó a decir lo siguiente. "Todos sabemos que estando con Kiko Jiménez, Gloria Camila se lo ha pasado muy bien con muchas personas", zanjaba creando polémica en plató.