David Flores, mudo por el vídeo del beso de su hermana y Rociíto que cambia todo

No cabe duda de que David Flores es uno de los pocos miembros del clan Flores-Carrasco-Jurado que no ha hablado públicamente sobre el conflicto que hay en la familia. Y es que David siempre ha optado por mantenerse al margen de la polémica, incluso cuando el año pasado empezaron a salir a la luz una serie de escándalos.

Todo empezó cuando se estrenó la primera docuserie de su madre, Rocío, contar la verdad para seguir viva. A partir de su duro testimonio, algunos familiares como Antonio David, Rocío Flores, Ortega Cano y Amador Mohedano empezaron a estar mal vistos. Además de esto, también tuvieron que lidiar con las críticas negativas que llevan recibiendo desde entonces.

No obstante, toda esta situación ha empeorado por la emisión del segundo documental de su madre, En el nombre de Rocío. En esta ocasión, se ha centrado en la vida de 'La más grande', aunque también ha incluido algún que otro episodio en el que ella ha sido partícipe.

Justamente, en la emisión del último episodio de la docuserie, David Flores ha sido testigo de un doloroso recuerdo de Rocío Carrasco.

David Flores se rompe al ver el emotivo encuentro familiar

Todo el mundo conoce la escasa relación que mantiene Rocío Flores con Rociíto. Y es que, según la hija de Pedro Carrasco, en el momento en que se separó de Antonio David Flores, la hermana de David Flores empezó a ser manipulada por su propio padre.

Sin embargo, la situación empezó a ser cada vez peor cuando la influencer llegó a su fase adolescente. Fue en ese entonces cuando recurría a las redes sociales para criticar la figura de Fidel Albiac y de su madre, además de confesar que no quería seguir viviendo con ellos.

El 27 de julio de 2012, la relación entre madre e hija dio un giro de 180º cuando, según Rociíto, Rocío Flores le agredió físicamente. De hecho, este suceso acabó con la hija de 'La más grande' en el hospital y condenando a Rocío Flores. A partir de ese momento, ambas no se volvieron a dirigir la palabra.

No obstante, la hija de Antonio David ha admitido en más de una ocasión que ha llamado a Rocío Carrasco. Pero lo cierto es que la misma Rociíto confesó no sentirse preparada para ello.

Ahora, David Flores Carrasco sabe que la relación entre ambas está rota y que, como Rocío Flores dijo en su momento, la "puerta a la reconciliación está cerrada". De hecho, en el último episodio de En el nombre de Rocío, rememoró viejos tiempos en los que madre e hija estaban más unidas que nunca.

Asimismo, el hijo del exguardia civil fue testigo de un vídeo que se proyectó en la octava entrega del documental de su madre. En la grabación en cuestión, se puede ver a una Rocío Flores muy pequeña junto a Rociíto y 'La más grande'. Sin duda, una imagen muy enternecedora.

Pero lo que más sorprendió fue el cariño y la complicidad que había entre madre e hija. Tanto era así que incluso la hermana de David Flores Carrasco, que por aquel entonces tendría alrededor de unos tres años, le dedicaba un tierno beso a Rocío Carrasco.

Justamente, el mencionado vídeo ha empezado a circular por la red social de Twitter, donde los fans de la madre de David Flores no han dudado en opinar al respecto. "Qué pena cómo la violencia vicaria ha arrancado a Rocío Flores de Rocío Carrasco", decía un seguidor.

La madre de David Flores, de nuevo en el punto de mira

Acto seguido a este mensaje, se sumaban comentarios como el siguiente. "Rocío Carrasco la recuerda así: como su hija cariñosa cuando la amaba de forma incondicional. Luego ya vino la influencia del padre aprovechándose de la personalidad de su hija y esa niña cambió… ya es irreparable".

Sin duda, el famoso vídeo se ha llenado de comentarios de ese estilo. Eso sí, tampoco han podido faltar los detractores de Rociíto, que han querido opinar desde su punto de vista.

"Con qué ligereza se habla de manipulación, terapias, etc. Creo que los expertos sí pueden hablar de estos temas. ¿Con 26 años sigue Rocío “manipulada”?", empezaba diciendo una seguidora.

"¡Qué poder tiene Antonio David! Yo soy madre y si mi marido me quita a mis hijos voy hasta donde haga falta para verlos", comentaba. Sea como fuera, lo que no cabe duda es que David Flores sabe que, por el momento, no se va a producir un encuentro entre ambas porque la situación está bastante tensa.

