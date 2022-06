David Flores le esconde a su hermana pequeña la foto que corre de Rocío Flores

David Flores Carrasco ha sido testigo de uno de los grandes cambios que ha experimentado su hermana, Rocío Flores. Y no solo porque él es muy cercano a ella y es consciente de todo lo que pasa a su alrededor, sino que también se ha enterado por una conocida revista.

Y es que la hermana de David Flores Carrasco ha protagonizado por primera vez una exclusiva para un conocidísimo medio español. Se trata de, nada más y nada menos, que de Semana.

Un día antes de publicarse el ejemplar, Rocío hablaba para Ya son las ocho. La joven fue entrevistada por su propia tía, Gloria Camila, dado que se encontraban juntas en un evento.

De este modo, la hija de Ortega Cano no dudó en preguntarle a su sobrina cómo se sentía tras su primer posado en solitario. "La verdad que al principio me costó un poco, pero me fui soltando y yo creo que al final ha quedado bien", respondía ilusionada.

Sin duda, una exclusiva muy esperada por toda la prensa del corazón, dado que iba a posar por primera vez en biquini y bañador. Unas imágenes en las que se ve a la hermana de David Flores Carrasco lucir nueva figura tras pasar por varias intervenciones quirúrgicas.

Además, era sumamente importante ver lo que tenía que decir Rocío Flores en estos posados que ha protagonizado para este medio.

Ha llegado pisando fuerte una nueva Rocío Flores

En la esperada portada se puede apreciar ya de primeras unas palabras demoledoras. "Lo he pasado mal, pero ahora soy la mujer nueva", decía Rocío Flores posando con un bañador.

Y es que la joven se decidía por lanzar su primera exclusiva ahora porque "me siento mucho mejor conmigo misma para hacer esta exclusiva". "He cambiado por dentro y por fuera". Razón por la que no se habría atrevido antes a tomar esa decisión.

Aunque trabaja para el mundo de la televisión ejerciendo de colaborada en El programa de Ana Rosa, para Rocío Flores, dar este paso ha supuesto un gran reto a nivel personal.

Por tanto, su complejo por el físico la habría llevado a no posar públicamente, sobre todo con traje de baño, donde se puede apreciar mejor su nuevo cuerpo. Un gran cambio, dado que ha perdido un total de 25 kilos.

Sin duda, una sorprendente cifra que habría conseguido, en mayor parte, gracias a su paso por Supervivientes en 2020. Las duras pruebas físicas y las condiciones pésimas a las que están expuestas los concursantes de dicho reality, provocan que presenten un gran cambio.

Eso sí, nada más salir del concurso de Telecinco, cambió sus hábitos alimenticios y optó por empezar a hacer ejercicio de manera constante.

Pero, es preciso señalar que también esta nueva figura se debe a las diferentes cirugías estéticas que se ha realizado. La última de ellas fue apenas unos meses atrás. Y es que la hermana de David Flores se sometió a una lipoescultura junto a Olga Moreno, exmujer de su padre, Antonio David.

Y, aunque presentó varios dolores fuertes tras su intervención, ahora está mejor que nunca y está más que contenta con los resultados obtenidos. "Me quiero a mí misma más que nunca".

La hermana de David Flores, dispuesta a todo

Por otra parte, Rocío Flores se ha abierto como nunca para explicar sus traumas, complejos, los diferentes episodios de ansiedad que ha padecido, así como algunos de sus problemas personales.

Seguramente, con esto último se referirá a los continuos conflictos familiares que ha tenido que vivir la hermana de Lola Flores en los últimos años. Sobre todo, en cuanto a su madre, que decidió poner los puntos sobre las íes a su exmarido, Antonio David, con la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Pero ahora, Rocío Flores está decidida a dejar atrás todo aquello y convertirse en una nueva persona. "Lo he pasado mal, pero estoy muy cerca de ser la mujer que quiero ser", decía muy contundente.

Sin duda alguna, Rocío Flores está más que dispuesta a cambiar de aires. En primer lugar, lo ha hecho aventurándose a posar por primera vez para una revista. Y, por otra parte, se ha mostrado firme en conseguir todas las metas que se proponga.