David Flores Carrasco enciende las alarmas: se queda solo tras lo sucedido

David Flores Carrasco no puede más. No solo el joven tiene que lidiar con que su nombre esté constantemente en boca de todos los medios, sino que ahora también tiene que enfrentarse a un conflicto familiar. Y es que hace unos días, la revista Semana acogía a Olga Moreno como protagonista.

"He encontrado a un hombre que me hace feliz", era la clara frase que se podía leer en la portada de este mencionado medio. Con estas palabras, así confirmaba la ganadora de Supervivientes 2021 que había encontrado nuevamente el amor al lado de su amigo Agustín Etienne, representante de la familia Flores-Moreno.

Sin embargo, no solo pillaba por sorpresa a todos los medios de comunicación, sino también a los mismos familiares de la sevillana. Así es, ni David ni Rocío Flores podrían no haberse enterado del nuevo noviazgo de su exmadrastra hasta que esta no lo anunció públicamente. Justamente, por esta razón, David Flores Carrasco es consciente de que la relación entre su hermana y la exmujer de Antonio David, podría romperse definitivamente.

Rocío Flores, pone distancia con Olga Moreno por la "traición"

No es la primera vez que surgen rumores de que la hermana de David Flores se encuentra molesta con Olga Moreno por cómo ha actuado. El pasado mes de abril, la exmujer de Antonio David protagonizaba sin previo aviso una portada, también a través de Semana, en la que se sinceró como nunca sobre su exmarido.

Fue allí donde confesó el dolor que sentía respecto a la traición que había sufrido por parte del padre de su hija al empezar una relación con Marta Riesco. "No me merezco lo que me ha pasado", dijo en su momento.

Fue por este motivo por el que la hermana de David Flores Carrasco se enfadaba con su exmadrastra porque no le había avisado de que había concedido una exclusiva. "Jamás pensé que no diría esto, pero me siendo superdecepcionada y muy sorprendida", admitía rota de dolor la influencer en el espacio donde antes colaboraba, El programa de Ana Rosa.

Y, aunque finalmente la relación entre ambas volvió a ser la de antes, ahora, todo parece indicar que, de nuevo, vuelve a estar en peligro. Parece ser que Olga Moreno ha cogido por costumbre no avisar a sus familiares de los próximos pasos que va a dar en los medios.

En esta ocasión, nada más salir a la luz la noticia de la ganadora de Supervivientes 2021, la hermana de David Flores Carrasco dejó de seguirla en redes sociales. No obstante, aunque más tarde rectificó y volvió a seguirla, lo cierto es que esta prueba demostraba que se han distanciado.

Además, cuando la prensa le preguntó a la hija de Rociíto sobre el nuevo romance de la sevillana, era visible que estaba sumamente enfadada. "Quiero que me saquéis de este tema por completo. Yo no tengo absolutamente nada que ver", era lo único que decía.

Eso sí, después de esto, la joven compartió por Instagram un contundente mensaje que, claramente, iría dirigido para Olga Moreno. "Solo existe lo que se demuestra. Lo demás es viento", era la frase en cuestión.

Acto seguido, tras conocerse que su representante era la nueva ilusión de la exmujer de su padre, la influencer quiso poner tierra de por medio. La hija de Antonio David no dudó en refugiarse de toda esta polémica en las playas de Cancún (México), donde hizo un viaje, aparentemente, en solitario, ya que nadie le acompañaba.

David Flores, testigo de que la relación podría romperse definitivamente

Por si no hubiera suficientes pruebas de que la relación entre la hermana de David Flores y la sevillana está peor que nunca, ahora, acaba de salir un nuevo dato. Como es costumbre, año tras año, la nueva novia de Agustín Etienne siempre recibe por su cumpleaños mensajes públicos de felicidades, entre ellos, el de su querida Rocío Flores.

Sin embargo, en esta ocasión, no se ha visto un mensaje cariñoso de parte de la influencer a Moreno. Por lo que, tal y como informó Sergi Ferré, Rocío Flores se sentiría "traicionada". "La ha dolido mucho", aseguraba el reportero de Sálvame.

De manera que todo parece indicar que la buena relación entre la hermana de David Flores y Olga Moreno está en crisis.

