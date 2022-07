David Flores descubre que se ha ido de España porque no quiere hablar ni perdonar

David Flores Carrasco está acostumbrado a lidiar con la presión mediática porque es famoso desde que nació, pero no todos tienen su temple. Ha descubierto que José Ortega Cano, segundo marido de su abuela Rocío Jurado, se ha tenido que marchar del país. Según han contado en Socialité, se ha ido a Francia porque no quiere hablar con la prensa de lo que está sucediendo en su familia.

David Flores Carrasco es plenamente consciente de la situación, pero nunca se pronunciará porque ha elegido apartarse del escándalo. Ana María Aldón está atravesando una crisis personal que ha terminado repercutiendo en su matrimonio. El torero prefiere no coincidir con ella, por eso, se ha marchado de España y ha aprovechado para cumplir con sus obligaciones profesionales.

David Flores ha coincidido muchas veces con José Ortega Cano, sobre todo, en los homenajes que los Mohedano organizan en Chipiona. Rocío Jurado ha dejado una huella imborrable y todos los que le quisieron permanecen unidos para que su recuerdo no se diluya. El joven ha hecho lo imposible para que el clan permanezca unido, pero se ha dado cuenta de que es una tarea complicada.

David Flores se ha convertido en uno de los rostros más respetados y queridos por la prensa del corazón. Cualquier periodista pagaría lo que fuera por hablar con él, pero todo el mundo respeta que haya tomado la decisión de apartarse. Maneja información privilegiada, aunque nunca contará nada de lo que sucede de puertas para dentro.

David tiene una relación especial con su tía Gloria Camila, así que es posible que él también esté preocupado por el futuro de Ortega. El maestro se ha dado cuenta de que sus problemas matrimoniales están en boca de todos y ha tomado una decisión. No volverá a hablar con ningún reportero del asunto y tampoco se sentará en ningún plató para hacer negocio.

David Flores Carrasco comprende el dolor

David Flores tiene confianza con Ortega Cano, de hecho, fue uno de los pocos que estuvo en su boda con Ana María. Le conoce perfectamente y sabe que nunca se ha sentido cómodo tratando ciertos asuntos de manera pública. El torero está molesto con la prensa del corazón y no quiere perdonar porque no se siente bien tratado.

David sabe mejor que nadie cómo funciona el negocio, pues su padre Antonio David lleva mucho tiempo colaborando en el mismo. José Ortega Cano, a pesar de que tiene más experiencia, no sabe gestionar la situación con tanto temple. Ha prometido que no volverá a conceder ninguna entrevista porque no perdonará el trato que está recibiendo.

El nieto de Rocío Jurado, gracias a la conexión que tiene con Gloria Camila, sabe que Ortega Cano se ha ido a Francia. Es apoderado de una joven promesa del torero y ha tenido que marcharse a Francia, no hay nada oscuro en el viaje. El problema es que justo ha partido cuando Ana María Aldón ha regresado al domicilio familiar, por eso, hay tantos rumores.

David Flores Carrasco confirma el reencuentro

David Flores ha confirmado que la información de Telecinco es cierta: su tía Gloria se ha reencontrado con Ana María Aldón. La colombiana ha estado en la casa de Ortega y ha coincidido con Ana María, quien ha puesto punto y final a sus vacaciones. Nadie sabe si han aprovechado para hablar o si prefieren darse un tiempo antes de analizar la situación.

El hijo de Antonio David también tiene problemas familiares y sabe mejor que nadie todo lo que se sufre. Es posible que haya aconsejado a los suyos para que dejen de enfrentarse en los platós y resuelvan sus diferencias en privado. Rocío Jurado, matriarca del clan, era una experta en solventar el conflicto sin hacer ruido.