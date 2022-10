David Flores Carrasco le pide a su madre Rociíto que no lo haga

David Flores Carrasco no da crédito al culebrón que se ha desatado en su familia y que le afecta de manera indirecta. Rociíto lleva semanas exponiendo al clan de los Mohedano y desmintiendo las mentiras, que según ella, han contado durante años ante los medios.

Mentiras sobre ella, su vida y la enfermedad de su madre, la gran Rocío Jurado. Y hasta tal punto ha llegado el enfrentamiento, que Carrasco ha dicho basta y amenaza con tomar medidas legales.

| GTRES

Algo que lleva posponiendo durante mucho tiempo. Sin embargo, la hija de 'la más grande' ya ha llegado a su límite.

Y más tras los últimos movimientos de su tía, Rosa Benito, que ha llegado hasta el punto de acusarla de falsear unos documentos.

Todo comenzaba a raíz de que Rociíto explicase detalladamente qué sucedió durante el último especial que su madre hizo para TVE.

David Flores Carrasco está al tanto de la actualidad| Telecinco

Un especial que se hacía sin ánimo de lucro, pero donde tanto Amador Mohedano, como Rosa Benito y su hija Chayo terminaban embolsándose una buena suma de dinero por sus servicios.

A la mujer de Fidel Albiac no le temblaba el pulso a la hora de mostrar las facturas, acusando a su tío de ganar unos 50.000 euros (20% de los 250.000 euros a los que ascendía el caché de su hermana).

Mientras que, por otro lado, su mujer Rosa se llevaba 2.020 euros por su trabajo como peluquera y su hija Chayo unos 3.000 euros, cuando otros artistas de mayor prestigio actuaron en la gala sin cobrar nada.

| GTRES

Unos ingresos que todos niegan haber obtenido, pero que Carrasco ha demostrado a base de pruebas.

"Ninguno ha cobrado y ahora que se demuestra que han cobrado se me acusa a mí, a una cadena, de hacer una factura falsa para presentar en un documento", reacciona furiosa.

David Flores Carrasco siempre ha apoyado a su familia

"Ya quisiera Rosa Benito tener la integridad moral que tiene el equipo de En el nombre de Rocío", daba la cara por su equipo.

En ese momento, tomaba la decisión de anunciar las medidas que iba a tomar. "Aviso a navegantes, aviso a Rosa Benito, que voy a emprender acciones legales de forma penal", advertía a su tía.

Y no solo eso, sino que "la cadena y la productora están estudiando el tomarlas también". Una clara amenaza ante la que fuese cuñada de la Jurado deberá tener mucho cuidado.

| GTRES

"Hay que asesorarse y hay que ser ducha en muchas cosas, no solamente en tener la boca muy grande y muy suelta", proseguía.

Ahora, tanto Benito como Amador Mohedano deberán estudiar con mucho cuidado cuáles deben ser sus próximos pasos.

La cuñada de 'las más grande' recurría a redes sociales para supuestamente desmentir a su sobrina, asegurando que el documento que había compartido en directo se había falseado.

De esa forma, insiste en que la fecha del cheque corresponde al año pasado, 2021, lo que supondría que ha tardado 16 años en cobrarlo.

"Según esta factura, cobré el año pasado (es cuando empiezan con la docufake). ¿A los 16 años me pagó a mí? ¿Y no hay sello de empresa? Y no me piden que firme nada. Qué raro", denunciaba Rosa.

Además, insiste en que está en paz con su conciencia y que no le afectan lo más mínimo las acusaciones de su sobrina.

Pero, lamentablemente para ella, los seguidores de Rociíto no tardaban en darse cuenta de ciertos detalles que desmontan el bulo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Cuando la semana que viene o en Sálvame, Rocío demuestre que es un corte del papel a la hora de ponerlo en TV (se nota que no es 2021 y que ese 1 es un 0 cortado)", evidenciaba un usuario.