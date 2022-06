David Flores Carrasco ya sabe por qué su madre no quiere verle y lo acaba de contar

David Flores Carrasco está expectante ante lo que va a contar Rociíto el 17 de junio cuando eche a andar la segunda parte de la docuserie sobre su vida.

David Flores Carrasco es consciente de lo que hará su madre en unos días. Y es que las próximas entregas de este documental van a marcar un antes y un después en la imagen de sus familiares más mediáticos.

En el nombre de Rocío tiene el objetivo de contar la realidad de por qué Rocío Carrasco se separó de su familia. Lo hizo pocos meses después de la muerte de su madre, Rocío Jurado.

El 1 de junio de 2006, la chipionera más famosa de España fallecía después de arrastrar un cáncer que acabó con su vida antes de tiempo. El caso es que, en ese momento, los problemas familiares se acentuaron de forma notable cuando tuvo lugar el reparto de la herencia.

David Flores Carrasco ya conoce el motivo por el que su madre le rechaza

Una herencia que no dejó contentos a todos los familiares de 'La más grande', salvo a la ex de Antonio David Flores.

La cuenta atrás ya ha empezado y a siete días de que se estrenen estos nuevos capítulos, David Flores ha podido ver un adelanto de esta docuserie.

En este caso, la madre de David Flores ha hecho balance de los últimos 12 meses. No ha tenido problema en aclarar la razón por la que decidió romper de manera radical con Amador y Gloria Mohedano, los hermanos de su madre.

El caso es que el viernes que viene veremos los dos primeros episodios de En el nombre de Rocío. Una docuserie con la que la madrileña defenderá a su madre 16 años después de su muerte.

Así, hablará claro sobre numerosos manuscritos con lo que quiere responder a las polémicas familiares que le han agobiado durante años. Así, la mujer de Fidel Albiac desea contar qué es lo que realmente opinaba Rocío Jurado de su familia.

"Mi relación con mi familia la he decidido yo"

Con el paso de los días vamos sabiendo más detalles de esta docuserie que hará preocuparse y mucho a su familia mediática.

Además de contar por qué decidió romper su relación con sus tíos Amador y Gloria Mohedano, también pondrá el foco en José Ortega Cano y sus hermanos.

Con todo, Rocío ya no se calla. "Mi relación con mi familia la he decidido yo, yo soy la que ha decidido apartarse. No los quiero al lado y es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo", le responde a Ana Isabel Peces, una de las cabezas pensantes de la docuserie.

En el nuevo testimonio que ha subido Mediaset en Mitele plus, aparece una Rocío Carrasco decidida y con la cabeza alta, repasando todo lo que ha vivido desde marzo de 2021.

Rocío Carrasco ya ha pasado esa etapa de quedarse en casa sin salir y con este pequeño adelanto ya apreciamos que nada ni nadie le va a parar hasta contar su verdad.

"Ellos han hablado de mí y no bien precisamente, no me sorprende nada, está claro que es una puñalada, es gente de tu sangre. Es gente que hasta ese momento eran parte de ti, de tu familia, es gente que supuestamente aman, adoran y veneran a mi madre. Pero al final te das cuenta de que es todo mentira", admite con cierta tristeza.

"No puedes comportarte de unas personas de una forma, luego presentarse de otra y hacer creer que los malos son los demás. Eso no se puede hacer porque es mentira", concluía su testimonio la hija de la chipionera.

