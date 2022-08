David Flores Carrasco ya no puede callar más que habrá boda y será pronto

David Flores Carrasco es uno de los pocos miembros de su familia que siempre se ha mantenido al margen de estar en el ojo público. No obstante, a pesar de que intente estar lo más alejado de la polémica, lo cierto es que, por una razón o por otra siempre acaba volviendo a su vida.

Y no, en esta ocasión su madre no tiene nada que ver, sino otro familiar. Su padre, Antonio David está viviendo su "renacer" acompañado de su nueva ilusión, Marta Riesco. Y es que desde que fue despedido repentinamente de Mediaset, no ha tenido tanta presencia delante de las cámaras.

Pero, como todo el mundo sabe, hay otras maneras para evitar que su nombre no caiga en el olvido. Hace tan solo un día, su novia daba unas polémicas declaraciones sobre sus próximos planes con el exguardia civil. Entre estos incluye pasar por el altar con el excolaborador, decisión que no haría nada de gracia a David Flores.

Suenan campadas de boda en la familia Flores

Tras un tiempo alejada del foco mediático y disfrutando de un verano romántico, la madrastra de David Flores ha vuelto a la carga para protagonizar titulares como ella solo sabe hacer. Y es que Marta Riesco aparecía durante el estreno de After, amor infinito para ejercer su profesión como reportera.

Eso sí, cuando terminó su labor, no dudó en posar en la alfombra roja como toda una celebrity. Además, como era de esperar, hubo algunos medios que la estaban esperando para entrevistarla.

"Estoy superfeliz, muy tranquila. Madre mía, espero que esto se quede así mucho tiempo", empezaba diciendo. Incluso aseguró que tenía cierto temor al mes de septiembre porque no sabe lo que le espera.

No obstante, está sumamente dichosa por el inolvidable verano que ha pasado al lado del padre de David Flores. "Antonio David es una persona increíble, nada que ver a lo que se ha descrito. Nada que ver a la imagen que se ha podido dar de él", revelaba lanzando una pullita a la docuserie de Rociíto.

Eso sí, la reportera quiso seguir halagando a su chico y dejar claro cómo es realmente. "Es una persona extremadamente cariñosa, una persona optimista, divertida, que me ha levantado en los peores momentos".

Sin embargo, aprovechando la ocasión, la reportera quiso confesarse. "Me quiero casar con él, es el amor de mi vida y que quiero tener hijos con él y todo con él", explicó generando sorpresa a todos los medios presentes.

Aunque sus palabras parecían indicar que ya los tortolitos habían decidido dar este gran paso, la madrastra de David Flores aclaró el tema. "No se ha arrodillado, todavía no. Hay que ir poquito a poco", admitía.

"Yo quiero ir rápido, pero las circunstancias todavía no lo permiten, pero obviamente ocurrirá", zanjaba visiblemente emocionada al respecto.

Desde luego, no es la primera vez que Marta Riesco hace este tipo de declaraciones. En el pasado mes de marzo ya empezó a soñar despierta y explicó que le encantaría dar el esperado 'sí, quiero' en la playa. Pero ahora la cuestión es: ¿habrá bodorrio este año u optarán por esperar a que la relación se consolide más?

Lo cierto es que sea una cosa u otra, cabe señalar que la pareja va viento en popa por cómo dan rienda suelta a su amor en redes sociales.

Marta Riesco habla alto y claro sobre su relación con Rocío Flores

Seguramente, David Flores esté asimilando que dentro de un futuro no muy lejano, Marta Riesco formalizará su amor con Antonio David. Por otro lado, el joven también ha sido testigo de la actual relación entre su hermana, Rocío Flores, con la reportera.

Y es que tras salir a la luz el rumor que apuntaba de que el buen rollo entre las dos influencers había terminado, la propia Marta Riesco ha querido pronunciarse sobre este tema. "La verdad es que estamos fenomenal y hemos limado asperezas todos los que teníamos que limarlas. Necesitábamos ese tiempo en el que no ha habido nada de exposición mediática y nos hemos arreglado todos", confesaba.

¿Será que David Flores también ha conseguido acercarse a ella como lo ha hecho su hermana? ¿O seguirá en sus trece de no querer conocer a la nueva ilusión de su padre?