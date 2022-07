David Flores Carrasco ya conoce al nuevo hombre que ha encandilado a su madre

A raíz de su docuserie, Rocío Carrasco ha podido conocer y trabajar con muchas personas que han pasado a formar parte de su familia.

Algo que ha dejado muy claro durante su reciente paso por el 'Sálvame Mediafest', donde coincidía con Mateo Navarro, uno de los redactores de En el nombre de Rocío y con el que mantiene una gran relación. Además, el joven también "compone sus propios temas y pincha en una discoteca de vez en cuando".

| Telecinco

"Habéis representado la conexión entre Rocío y tú. Es lo que ocurre en televisión, la conexión entre los que trabajáis detrás y los que trabajamos delante", les decía María Patiño tras su actuación.

La hija de 'la más grande' no dudaba en explicar la gran relación que comparte con Mateo, al que decidía amadrinar en el show. "Mateo es redactor del documental En el nombre de Rocío y cuando yo estaba en maquillaje el primer día lo vi que llegaba con un móvil a grabar, y desde entonces ya lo considero parte de familia", ha explicado.

| Telecinco

Algo que seguramente dolerá a sus hijos, con los que hace años que no mantiene relación. "No me gusta decir que En el nombre de Rocío es un trabajo mío porque en el fondo lo es de un grupo de personas que se han convertido en mi familia", añadía Carrasco emocionada.

Durante la actuación, Mateo no dudaba en ningún momento a la hora de acercarse y darle la mano a la protagonista del momento. No cabe duda de que ese gesto resultaba de lo más significativo para ellos.

Rocío Carrasco se refugia en su 'nueva familia'

La mujer de Fidel Albiac sigue dando de que hablar con la segunda parte de su documental, con el que desenmascara a los miembros de su familia. Así, deja claro que lleva siendo víctima de sus ataques durante muchos años.

Rocío empezaba señalando a sus tíos, Amador y Gloria, a los que describía como dos personas frías e interesadas en obtener beneficio.

Además, acusaba a Amador de haber filtrado información privada suya a la prensa, sabiendo el daño que eso podía causar.

| Gtres - Telecinco

Tampoco se cortaba a la hora de ir en contra de Raquel Mosquera, la viuda de su padre, a la que define como una mujer mala y sin escrúpulos. "No tiene vergüenza ni escrúpulos, porque si los tuviera no habría hecho conmigo lo que hizo", la atacaba.

Y el próximo en la lista negra parece ser Ortega Cano, viudo de 'La más grande'. "Van a ir a por él", advierten.

| Europa Press

Todo ello, como no iba a ser de otra forma, ha provocado una respuesta en la familia, que parece estar preparando la venganza definitiva en su contra.

Para empezar, Raquel Mosquera ya prepara una demanda y no ha dudado en dejar clara su portura en redes sociales.

"No se puede ser más tonta, cortita y mala persona. Para decir o insinuar, no sé qué es peor, que yo ejercí la prostitución en Alemania. Ya os vale", sentenciaba furiosa.

| Mediaset

Mientras que, por su parte, el hermano de Rocío Jurado parece tener ganas de que su sobrina escarmiente y ha decidido grabar su propio documental.

Una oportunidad que aprovechará para desmentir "las mentiras y barbaridades" que se han dicho en contra de la familia.

Eso sí, habría recurrido a la plataforma de YouTube para hacerlo, de la mano del youtuber Juanjus, el mismo que dio voz a Antonio David cuando se desató el terremoto de Rocío, contar la verdad para seguir viva.