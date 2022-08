David Flores Carrasco vuelve a ver a su madre con Rocío Flores y sucede lo peor

David Flores Carrasco está acostumbrado a ser protagonista de la crónica social, pero él nunca ha intentado llamar la atención de nadie. De hecho ha estado en un segundo plano hasta que Rociíto habló de él en un programa de máxima audiencia. Fue entonces cuando el público empezó a interesarse por su vida, hasta entonces había estado en la sombra.

David Flores Carrasco ha intentado muchas veces que su familia firmara la paz, pero no lo ha conseguido y ya no sabe qué hacer. Ha logrado ver a su hermana y a su madre juntas de nuevos, pero lo ha hecho a través de las redes sociales. Los seguidores de Rociíto han recuperado un vídeo antiguo que demuestra que entre ellas había mucha complicidad, pero eso no es lo peor.

David Flores sabe que el problema es más serio de lo que parece: los defensores de Carrasco han aprovechado para atacar a Rocío Flores. Era muy niña y tuvo un simpático gesto con el periodista que le estaba entrevistando que ahora han sacado de contexto. No logra esquivar las críticas de sus rivales, a pesar de que lleva un tiempo al margen del foco mediático.

David Flores, según han contado en los platós, no le guarda rencor a Rociíto, a pesar de que lleva tiempo sin saber de ella. Está dispuesto a mantener una conversación, el problema es que Carrasco no se siente preparada para dar el paso. Ha asegurado que está siguiendo un tratamiento estricto y que precipitarse podría traer serias consecuencias.

El hijo de Antonio David ha tenido un comportamiento excelente durante toda la guerra familiar, nadie puede reprocharle nada. Los espectadores se han posicionado a su lado y los expertos en prensa del corazón aseguran que es la gran víctima. La periodista María Patiño cree que él es el que más está sufriendo y el que menos se lo merece.

David Flores Carrasco tiene claro lo que siente

David Flores, al igual que el resto de la familia, sabe que la situación empeora por momentos porque Rociíto no da ningún paso adelante. Rocío Flores está dispuesta a reunirse con ella, pero exige que pise el freno y deje de lanzar ciertos ataques. Ha acusado de Antonio David de tener un mal comportamiento, algo que el juez desmintió en su momento.

El nieto de Rocío Jurado ha tenido oportunidad de ver a su madre y a su hermana en un vídeo antiguo. Ha comprobado cómo era la relación que les unía y se ha dado cuenta de que se han contado muchas mentiras. Entre ellas no pasó nada hasta que la colaboradora empezó a crecer, justo cuando Fidel Albiac se incorporó al clan.

David es consciente de las críticas que recibe su hermana y él no está de acuerdo porque sabe cómo es en realidad. Disfruta de una unión muy especial con ella, siempre han estado juntos y no hay nadie que pueda separarles. La influencer tiene una agenda bastante apretada, pero siempre saca tiempo para estar con su hermano, necesita disfrutar de él.

David Flores Carrasco ha tomado una decisión

David Flores ha conseguido que sus padres se pongan de acuerdo en algo: ambos dicen que es un joven tierno e inteligente. Quizá por eso sea tan precavido y todavía no haya conocido a Marta Riesco, la nueva novia de su padre. Adora a Olga Moreno y cabe la posibilidad de que esté evitando un conflicto mayor para no tener problemas con nadie más.

La hija de Rociíto también situó a su nuevo familiar en el punto de mira, pero después se dio cuenta de que era de fiar. Actualmente tienen buena relación, de hecho han pasado juntas las vacaciones en Marbella y se han dejado fotografiar. A Olga no le importa porque sabe que ella está por encima de cualquier persona, ha marcado para bien a la familia.