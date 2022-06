David Flores Carrasco vuelve con su madre y recupera todo lo que perdió

David Flores Carrasco ha recibido la noticia que tanto estaba esperando: volverá a ver a Rociíto, aunque no en las circunstancias adecuadas. El nieto de la Más Grande ha ganado la batalla judicial que estaba pendiente, así que tendrá que reunirse con su madre de nuevo. Antonio David Flores ha contratado a un buen abogado y la mujer de Fidel Albiac tiene que dar muchas explicaciones.

David Flores Carrasco, según ha contado su propia familia, es tremendamente generoso y no quiere continuar la guerra. Sin embargo, la verdad solo tiene un camino y la angustia de Rocío Carrasco demuestra todo lo que ha pasado en el último año. Antonio David puso en conocimiento de las autoridades que su hijo no estaba recibiendo la manutención que le correspondía, atrevimiento que ha sido castigado.

David Flores, siguiendo la información de Semana, recibirá 15.000 euros en concepto de indemnización y su madre se está jugando un año de cárcel. La hija de Rocío Jurado tiene motivos suficientes para estar angustiada, pero ella responsabiliza de todo a su exmarido. Cree que es el responsable de su dolor y nunca le perdonará lo que está haciendo con el hijo que tuvieron.

David Flores prefiere mirar para otro lado, pues no quiere tener enfrentamientos con Rociíto, pero no está de acuerdo con ella. Antonio David Flores siempre ha estado a su lado y no puede reprocharle nada porque le ha dado una educación excelente. De hecho, el joven se ha convertido en el rostro más querido y respetado de la crónica social.

David vuelve a los juzgados con su madre, la última vez que se vieron fue en el mismo escenario y desde entonces han pasado muchas cosas. El público está dividido en dos: los que confían en Antonio David y los que creen la versión de Rocío. Los expertos ya han dictado sentencia y parece que la mujer de Fidel Albiac tiene poco que celebrar.

David Flores Carrasco recupera su dinero

David Flores se reunió con Rocío por última vez en 2017 y desde entonces solo ha sabido de ella a través de los medios. Tuvieron una cita en los juzgados que se convirtió en la noticia más comentada, aunque nada comparado con lo que acaba de suceder. El hijo de Antonio David denunció a Carrasco por el impago de la pensión, ganó y ella recurrió, pero el juez ha desestimado el recurso.

Rociíto tiene que resolver asuntos muy serios, a pesar de que está inmersa en un proyecto que le roba sus energías: desenmascarar a los Mohedano. Considera que los hermanos de su madre han cooperado con Antonio David para convertir su vida en un infierno. Asegura que todo ha sido un complot para acabar con ella, pero gracias a Fidel Albiac ha salido adelante.

David, según la revista Semana, recuperará el dinero que le pertenece después del último encuentro judicial. La justicia le considera “económicamente dependiente” y ordenó que su progenitora le mandara 200 euros todos los meses. Por motivos que se desconocen, esta cantidad nunca llegó a las cuentas del joven y la justicia es determinante en estas situaciones.

David Flores Carrasco tiene presente a Rociíto

David Flores lleva mucho tiempo sin hablar con Rocío, concretamente desde que tenía 17 años. Pero la hija de la Más Grande asegura que tiene muy presente a su pequeño porque siempre tuvieron una relación especial. Antonio David Flores no se ha pronunciado al respecto, pero es evidente que tiene una opinión muy clara sobre la teoría que maneja su exmujer.

David ha logrado estar al margen de los medios hasta que Carrasco habló de él en un programa de Telecinco. Hasta entonces se había mantenido en la sombra, a pesar de que es uno de los rostros más famosos del país. Es nieto de Rocío Jurado, una cantante que se marchó dejando una huella imborrable en el mundo del corazón.