David Flores Carrasco vuelve a ver la casa de su madre gracias a una invitación formal

David Flores Carrasco vive actualmente en Málaga, con Olga Moreno. El hijo de Rociíto lleva instalado allí varios años, desde que abandonara el domicilio materno, en Madrid. David se fue a pasar el verano con su padre, como era habitual siguiendo el régimen de visitas pactado ante el juez.

No obstante y puesto que el joven estaba a punto de cumplir los dieciocho años en verano de 2016, aquel mes de septiembre ya no regresó al domicilio materno. Tampoco acudió a la boda de esta con Fidel, algo que dejó desolada a la hija de 'la más grande'. Desde entonces, David Flores Carrasco y su Rociíto no se han vuelto a ver las caras.

David tampoco ha tenido más contacto con la que fue su hogar durante muchos años. Hasta ahora, que ha podido ver de nuevo, el jardín por el que correteó y la piscina en la que se bañó de niño.

David Flores Carrasco vuelve a ver el hogar de su infancia

David Flores Carrasco tiene en estos momentos una denuncia interpuesta contra su mamá, por impago de pensión. También ha asegurado que acudirá a los tribunales si ella habla de su empadronamiento en Málaga. Supuestamente, según Rociíto, se hizo de forma fraudulenta, antes de que el joven cumpliera la mayoría de edad.

Pese a este eterno enfrentamiento entre ella y Antonio David, que ha derivado en que los hijos también la rechacen, David Flores Carrasco adora a Rociíto y a Fidel. Es por ello que se habrá emocionado bastante al ver la instantánea que un redactor de La Fábrica de la Tele ha publicado.

En ella se ve a Fidel Albiac y a Rocío junto al equipo de redactores y técnicos de los dos documentales de Rocío. La pareja, les ha agasajado con una barbacoa en el jardín de su vivienda de Valdelagua, la exclusiva y blindada urbanización en la que viven.

Con un impresionante jardín con piscina de fondo, la foto refleja a una quincena de personas, entre las que están Rocío y Fidel, al borde de la piscina. Con bañadores, cervezas de lata, un par de bolsas de patatas y aspecto informal, se trata de una tarde de relax en la piscina, sin nada de postureo.

La sencillez es la característica principal del momento, aunque quizá no hubiese sobrado una mesa, unas sillas y tumbonas y algo más de picoteo. De hecho algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales van en esta línea.

David Flores Carrasco habrá reconocido de inmediato esté rincón de la que un día fue su hogar. Allí fue feliz y pese a todo, seguramente querría regresar a esta piscina y recuperar la relación perdida con su madre. Viendo además, el buen rollo y el clima de cordialidad que reina en el domicilio.

La amistad que desconcierta a David Flores Carrasco

David Flores Carrasco tiene sentimientos encontrados con su situación familiar. Por un lado, probablemente se alegre de que Rociíto se haya recuperado tan rápidamente, pues esto significa que está más cerca de estar "preparada" para retomar la relación con él.

Sin embargo, tampoco acaba de entender la solidísima amistad que ella y Fidel han forjado con el equipo de los documentales, en tan poco tiempo. Cierto es que tanto Contar la verdad para seguir viva como En el nombre de Rocío han sido piezas esenciales para que Rocío pudiera salir de su pozo, pero no deja de sorprender esté vínculo personal tan fuerte.

Sea como sea, la imagen es de las pocas que han trascendido del interior del domicilio de la pareja. Precisamente se trasladó a vivir a esta exclusiva urbanización por su alta vigilancia, privacidad y discreción con la que se protege a quienes viven ahí.

David Flores Carrasco conoce también el privilegio de vivir en esta carísima zona de España. En sus manos y en las de su progenitora está que más pronto que tarde, pueda volver a bañarse en esta impresionante piscina y a tomar el sol en el jardín.