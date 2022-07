David Flores Carrasco, en vilo al saberse que lo de su madre va a pasar en horas

David Flores Carrasco está muy preocupado por lo que puede pasar en tan solo unas horas. Y es que, a pesar de que uno de los sueños de Rocío Jurado está a punto de hacerse realidad, el joven está algo intranquilo tras el último movimiento de su madre.

Este sábado, 2 de julio, el Centro de interpretación de Rocío Jurado, la voz del milenio abrirá sus puertas. Después de varios intentos fallidos, se celebrará la inauguración de este museo en honor a 'La más grande'.

Aunque todo apuntaba a que este acontecimiento iba a conseguir juntar a la familia Jurado, nada más lejos de la realidad. Hace unas semanas, la colaboradora de televisión aseguró que había varios miembros del clan que no estaban invitados.

Como era de esperar, estas palabras no sentaron muy bien a la familia mediática de Carrasco, que no tardaron en salir públicamente para mostrar su descontento. "Pues nada, que vaya la familia del alcalde y la familia Campos", aseguró Gloria Camila.

Esta misma noche, y coincidiendo con la emisión de un nuevo capítulo de En el nombre de Rocío en Mitele Plus, la madre de David Flores Carrasco va a resolver, de una vez por todas, las dudas que se han generado en torno a este evento tan especial.

David Flores Carrasco está muy preocupado por lo que pueda pasar

David Flores Carrasco se ha quedado sin palabras tras conocer la última decisión que ha tomado su madre. Y es que, después de todas las acusaciones que se han vertido sobre ella por la apertura del museo, Rociíto ha decidido que vuelve a ser su momento.

Este viernes, 1 de julio, la televisiva se sentará en el plató del Deluxe para hablar largo y tendido sobre este polémico tema.

Tras la emisión del último capítulo de su nueva docuserie, Carrasco responderá a las preguntas de los colaboradores sobre todo lo que ha ocurrido con el museo durante estos últimos 16 años.

"¡Noticia bomba! Rocío estará en nuestro plató horas antes de la inauguración del museo". Con estas palabras, el Deluxe ha anunciado en Twitter la presencia de la presentadora en su programa de esta noche.

Durante todos estos años, algunos miembros de la familia de David Flores Carrasco no han tenido reparos en señalar a la mujer de Fidel Albiac como la principal responsable de que esta inauguración no se haya producido mucho antes.

"El museo de Rocío era el sueño de ella. No se abre porque ella [Rociíto] no quiere que se abra", aseguró su tío Amador Mohedano en una ocasión.

Por su parte, la madre de David Flores Carrasco también ha hablado alguna que otra vez de esta polémica familiar.

"Había un error administrativo, cosas que no se habían hecho bien con los equipos de Gobierno anteriores. Siempre se me achacaba a mí que no quería, pero yo no soy", aseguró durante una de sus últimas intervenciones televisivas.

David Flores Carrasco se entera de todo lo que ha pasado

Hace unos días, David Flores Carrasco se pudo enterar de toda la polémica que se ha generado en torno a este esperado acontecimiento familiar.

Y es que, gracias a una entrevista que la exalcaldesa de Chipiona le concedió al diario La Razón, el joven ha conocido cómo se produjeron las negociaciones para la apertura del museo.

La actual portavoz del PP, Isabel Jurado, aseguró que Rociíto quería abrir el museo "con alguien que no tuviera ninguna mancha de corrupción o imputación".

| Archivo

Lo que más llamó la atención de esta conversación fue la cantidad de dinero que la madre de David Flores Carrasco se va a embolsar con el sueño de su madre.

"Rocío y el ayuntamiento hicieron un convenio [en 2020], con el que estábamos de acuerdo con esos 30 000 euros anuales en concepto de cesión", aseguró la política. "Pero, ahora, ella va a cobrar 60 000 euros, aunque de otra forma".

"El ayuntamiento actual ha hecho una modificación económica, incluso se va a quitar presupuesto a la parte de turismo para darle más dinero al museo".