David Flores Carrasco ve a Rociíto y entiende por qué el castigo ha durado tanto

David Flores Carrasco se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la prensa del corazón y lo cierto es que se merece ostentar este puesto. Nunca ha querido estar en boca de todos, ha sido su familia la que ha hablado de él en los platós de televisión. Especialmente su madre, quien protagonizó un documental en Telecinco y le situó en el punto de mira para explicar ciertas situaciones.

David Flores Carrasco, según el tertuliano José Antonio Avilés, quería ver el programa Contar la verdad para seguir viva. Rociíto estaba sacando a la luz información que había estado escondida hasta la fecha y supuestamente él quería estar al tanto. El cordobés insinúa que no le dejaban ver la serie, aunque este dato no está demostrado y nadie lo ha confirmado.

David Flores, siguiendo lo que ha contado su familia en televisión, es muy inteligente y toma sus propias decisiones. No se deja engañar por nadie, así que resulta difícil de creer que no haya podido ver el primer documental de su madre. Telecinco está emitiendo los nuevos capítulos y el joven ha visto a Rociíto hablar de un tema serio: el castigo de Rocío Jurado.

David Flores podría haber heredado gran parte de la mansión que Rocío Jurado tenía en La Moraleja, una zona de lujo situada en Madrid. Pero la cantante cambió sus voluntades en el último momento porque en ese testamento había una gran perjudicada: su hija Rocío. La mujer de Fidel Albiac ha confesado que su madre estuvo a punto de quitarle la herencia por un motivo evidente.

Rociíto asegura que la Más Grande detestaba a Antonio David Flores y no quería que su dinero acabara en sus manos. Por ese motivo le dejó gran parte de su fortuna a sus nietos, aunque sería su hermana Gloria Mohedano la que administraría todo. Cuando Carrasco rompió con su primer marido Jurado modificó el testamento y le nombró heredera universal de su patrimonio.

David Flores Carrasco prefiere mirar para otro lado

David Flores sabe que la situación empeora por momentos, pero prefiere mantenerse al margen porque alimentar una guerra no sería bueno. Quiere mirar para otro lado, pues su intención es que los Mohedano vuelvan a unirse y dejen de tener problemas. La ex de Antonio David Flores no parará hasta conseguir su objetivo: sacar a la luz el lado secreto de su familia.

David ha visto a su madre en un momento importante: justo cuando ha explicado por qué Rocío Jurado le castigo tanto tiempo. Hasta que no se separó de “el Ser”, como ella le llama, la artista no modificó sus últimas voluntades. Después de separarse habló con sus abogados y se encargó de dejar a Rociíto en una posición privilegiada.

“Ese testamento es antes de que vinieran José Fernando y Gloria Camila, lo que quiere decir que yo estaba con el Ser. Creo que era su forma de castigarme, pero también es su forma de asegurarse de que ese ser no iba a tocar absolutamente nada que fuera de ella”. Carrasco ha hablado más claro que nunca sobre este tema tan espinoso, nadie pensaba que iba a hacerlo.

David Flores Carrasco podría haber ganado una fortuna

David Flores no recibió nada de la herencia de su abuela, algo que le extrañó a todos los periodistas porque era tremendamente generosa. “Mi madre no le deja nada a mis hijos porque no quiere que el padre lo toque”, explica Carrasco en el documental. También ha aprovechado para decir que la Más Grande le perdonó justo cuando se separó de Antonio David Flores.

“Me levanta el castigo el 17 de septiembre de 2004”. En ese momento visitó a su abogada y cambió sus voluntades para que su hija mayor saliera ganando. Quería que tuviera un futuro próspero y lo ha conseguido, pues Rociíto ha sabido gestionar bien la fortuna.