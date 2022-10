David Flores Carrasco y su hermana admiten que la relación es mala y que pueden romper

Todo el mundo está pendiente de lo que hace o deja de hacer la pareja del momento: la formada por Olga Moreno y Agustín Etienne. Y es que desde que la misma exmadrastra de David Flores confirmó que mantenía una relación sentimental con su representante en Semana, todos los medios tienen puesta su atención en ellos.

Para esta revista, la sevillana habló alto y claro sobre su nuevo romance con el argentino, con quien, además, mantiene una larga y consolidada amistad desde hacía algunos años. Desde luego, por las pocas imágenes que se han visto hasta ahora, los tortolitos presumen de su amor públicamente, ya que no dudan en dedicarse gestos de amor y de cariño.

A pesar de esto, muchos programas de la pequeña pantalla aseguran que la relación no es tan idílica como quieren hacer ver. Justamente, David Flores Carrasco ha visto que han salido a la luz unas imágenes que mostrarían la verdadera relación que mantendrían la ganadora de Supervivientes 2021 y Etienne.

| GTRES

La verdadera relación de Olga Moreno y Agustín Etienne

Desde que salió a la luz la relación entre Olga Moreno y su representante, David Flores Carrasco ha sido testigo de que han surgido fuertes rumores en torno a la pareja. Mientras que algunos medios afirmaban que la sevillana se encontraba feliz por esta nueva ilusión, otros apuntaban a que su amor podría ser una farsa.

Y es que públicamente, ambos se han mostrado de lo más cariñosos el uno con el otro. Tanto ha sido así, que incluso se han dedicado algún que otro mensaje por redes sociales.

"Eres una de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. ¡Gracias por mirarme como me miras!", le escribía el argentino a su nueva chica. Además, también David Flores Carrasco vio que su exmadrastra celebró su 47 cumpleaños de una manera muy íntima: pasó una velada romántica junto al que parece ser su media naranja.

Por lo que se pudo ver en las imágenes que se filtraron, ambos se dedicaron miradas y gestos cómplices que prueban el amor que sienten el uno por el otro. Incluso, por fin, ya se ha podido ver el primer beso apasionado en público de la pareja. Pero la pregunta es: ¿qué hay de verdad detrás de esta relación?

En Ya es mediodía, David Flores Carrasco ha visto que el programa ha tenido acceso a unas fotografías en exclusiva que podrían probar que no todo es lo que parece. En estas imágenes en cuestión, se ve a la supuesta feliz parejita, entre otras cosas, con una actitud muy fría y aburrida.

Un testigo que presenció la última cena de los tortolitos reveló que el argentino se pasó toda la velada hablando por teléfono y no le hizo el menor caso a Moreno. Tal y como se puede observar, la exmujer de Antonio David está visiblemente seria durante toda la cena e incluso aburrida al ver que su pareja está con el teléfono. Con lo cual, esta actitud distante demostraría cómo es la verdadera relación entre ellos dos cuando no están las cámaras presentes.

Desde luego, los rumores que apuntaban a que la relación entre ellos dos se trataría de un montaje ahora cobran con más fuerza.

| Europa Press

David Flores Carrasco sabe que la relación está rota

Mientras estas habladurías siguen sonando cada vez con más frecuencia, al mismo tiempo, David Flores Carrasco es consciente de que otra relación se encuentra en la cuerda floja. Y es que Ana Luque, amiga y defensora de Olga Moreno en Supervivientes 2021, ha revelado en exclusiva para la revista Lecturas que su amistad con ella está más que rota.

La examiga de la sevillana le reprochaba que esta no la había defendido, algo que ella le pidió, cuando empezó a recibir una gran cantidad de críticas por redes sociales. "Le escribí: 'Eres la única que tiene la llave para parar esto, yo no he dicho nada de ti'. Ella me dijo: 'Ya hablaremos'", explicaba.

"Dice que no está en su mano pararlo, pero yo lo voy a seguir diciendo: ¡no me ha defendido en las redes, se ha portado conmigo como una mierda!", proseguía. Asimismo, admitía que la exmadrastra de David Flores Carrasco no le dio "su sitio" e incluso sentía que la había "utilizado".

