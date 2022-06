David Flores Carrasco se prepara para la tormenta que llega en su casa

David Flores Carrasco ha visto cómo se suma otro revés a su vida. El hijo de Rocío Carrasco ha sido testigo de otra controversia que acecha a los miembros más polémicos de su familia.

Y es que este viernes, 17 de junio, se estrena la segunda parte de la docuserie de la hija de 'la más grande', En el nombre de Rocío. Ese día se emitirán únicamente los dos primeros episodios, que prometen dar mucho de que hablar.

Un documental que, sin duda alguna, pondrá entre las cuerdas a todo el clan Mohedano, pues Rociíto carga duramente contra ellos por la existencia de un testamento inédito de la cantante.

"Es un testamento diferente al testamento oficial, ahora mismo se está enterando una parte de la familia de que existe esto y otra de que yo lo tengo". Unas palabras que causaron entre los espectadores verdadera intriga ante lo que tiene que decir Rocío Carrasco dentro de dos días.

No obstante, David Flores Carrasco, ajeno al ojo del huracán, ha visto que la controversia familiar ha empezado antes del estreno de la docuserie. Dos personajes clave de esta historia han hablado públicamente y han generado verdadera polémica.

David Flores, en shock tras las últimas declaraciones de dos familiares

Los personajes mencionados son la propia Rocío Carrasco y Rosa Benito, cuñada de 'la más grande'. La exmujer de Amador Mohedano fue acorralada por varios periodistas que le preguntaban su opinión acerca de la segunda parte del documental.

Rosa Benito, que en un principio se negaba a contestar, acabó confesando lo que pensaba. Después de asegurar que "no tiene miedo", ha añadido unas declaraciones que han sorprendido tanto a David Carrasco como a la propia Rociíto.

"Hemos estado con ella porque ella ha querido siempre y hoy seguimos respetándola, amándola", explicaba emocionada la madre de Chayo Mohedano. Sin embargo, a estas declaraciones no se le sumaba el apoyo de la hija de la cantante.

Tras entrar en directo en Sálvame con el propósito de ofrecer más detalles sobre la segunda parte de su docuserie, Rocío no dudaba en responder a las palabras de su tía. "Puede hablar en primera persona, pero no puede meter el plural. Respetándola y amándola, yo no tiro a matar a la persona que más quiere la persona que yo respeto tantísimo", opinaba muy tajante.

Unas declaraciones que fueron apoyadas inmediatamente por los colaboradores y espectadores presentes. De hecho, su amiga íntima, Carmen Borrego, también cargaba duramente contra el clan Mohedano.

"No puedes querer a Rocío Jurado y no respetar a su hija", señalaba muy crítica la hermana de Terelu Campos.

David Flores Carrasco sabe que se avecina una nueva guerra mediática

Después de estas duras palabras de su sobrina, Rosa Benito ha preferido no contestarle. Además, no quiere recibir más críticas hacia su persona, por lo que ha decidido alejarse públicamente hasta nuevo aviso.

La cuñada de Rocío Jurado ha optado por mantenerse al margen y no seguir alimentando la polémica. Una decisión que comparte David Flores Carrasco, quien siempre se ha mantenido firme en esta postura.

Lo cierto es que el joven no puede creer la guerra que se avecina, nuevamente, entre miembros importantes de su familia. Y es que, tras el estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, todo va de mal a peor en su vida.

El hijo de Antonio David no puede soportar otra batalla mediática y mucho menos que se siga criticando y juzgando a su núcleo familiar. David Flores teme que, de nuevo, se perjudique la imagen de sus seres queridos a causa de su madre.

Es una guerra que desde hace tiempo que no se puede evitar, dado que la hija de la cantante está dispuesta a no seguir callando. Sin duda, este viernes 17 es una fecha clave que marcará un antes y un después en esta controversia familiar.