David Flores Carrasco se entera de la enfermedad de su madre del peor modo

David Flores Carrasco no esperaba enterarse de esta forma de los serios problemas de salud de su madre. Y es que, en la última semana, Rocío se ha convertido en una de las principales protagonistas de la prensa social de nuestro país.

El pasado viernes, 1 de julio, se emitió la tercera entrega de En el nombre de Rocío. En ella, la televisiva habló de su padre y de la relación que mantuvo con Raquel Mosquera.

La madre de David Flores Carrasco no tuvo ningún problema en asegurar que, en más de una ocasión, el boxeador se había arrepentido de comenzar su relación con la peluquera.

"Yo no sé si se arrepintió de haberse casado o si se arrepintió de haberla conocido, no sé con cuál opción me quedo, pero estaba arrepentido".

Aunque lo que más le dolió a Raquel Mosquera fueron las palabras que Carrasco pronunció en el Deluxe. "Es mala, es una persona cruel y manipuladora […] No quiero hablar de ella porque no está bien de lo suyo".

Como era de esperar, la última mujer de Pedro Carrasco no tardó en responder públicamente a Rociíto. "Lo dice para hacerme daño porque es así. Yo lo llevo muy bien, estoy en manos de un psiquiatra, trabajando, sacando a mis hijos y mi negocio adelante", aseguró en el plató de Viva la vida.

Ahora, David Flores Carrasco se ha enterado del problema de salud que tiene su madre en la actualidad. Raquel ha decidido sacar la artillería pesada.

David Flores Carrasco conoce toda la verdad

David Flores Carrasco se ha quedado sin palabras al enterarse del último movimiento deRaquel Mosquera. Este miércoles, 6 de julio, la colaboradora de Telecinco acudió a sus redes sociales para arremeter con dureza contra su enemiga número uno.

En su cuenta de Instagram, la peluquera compartió una emotiva imagen junto a sus hijos. Pero, sin duda, lo que más llamó la atención fue el extenso mensaje que escribió en la publicación.

"A los niños, como casi todo el mundo sabe, hay que dedicarles tiempo, educación y atención. Las personas hacemos eso, con mucho sacrificio y sin esperar nada a cambio. Para eso los hemos traído al mundo, sin que ellos nos lo pidan", escribió la tertuliana, mandando la primera pulla a Rocío.

"A mí me enseñó el que fue mi marido, Pedro Carrasco, a defenderme de los golpes bajos. ¿Sabéis cómo? Hablando con el corazón y el alma, con la verdad, la sencillez, la honestidad y la humildad. Cosa que tú no tienes ninguno de esos calificativos".

Raquel Mosquera no tuvo ningún problema en señalar que la madre de David Flores Carrasco jamás ha tenido profesión.

"No has trabajado nunca en tu vida, no sabes lo que es madrugar y sacrificarte por tus hijos en todos los sentidos, especialmente aún estando enferma como tú me dices a mí que estoy".

La peluquera quiso aclarar que sus problemas de salud comenzaron cuando falleció su marido "Hay que recordárselo a las mentes maquiavélicas. Caí en una grandísima depresión y quise irme con él. No salía de mi casa tan solo para ir a la peluquería, cosa que, a los dos o tres meses, otras se iban a la feria de Sevilla o a cualquier otra fiesta".

Lo que más sorprendió a David Flores Carrasco fue la confesión que la televisiva hizo sobre el estado de salud de su madre. "Gracias a Dios yo estoy tratada con un grandísimo y buen especialista en psiquiatría, cosa que otras se deberían de tratar, con todo pronóstico, la enfermedad del odio".

