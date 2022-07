David Flores Carrasco se entera del dinero que su hermana Rocío Flores ya no tiene

David Flores Carrasco no puede más. El joven, que desde bien pequeño tomó la decisión de mantenerse alejado de los medios de comunicación, no deja de ser protagonista. Si no es por Antonio David y su ruptura con Olga Moreno, lo es por su hermana.

Rocío Flores se ha gastado una gran cantidad de dinero y David se ha quedado estupefacto. El joven no esperaba que su hermana pudiera hacer semejantes cosas…

David Flores, decepcionado con su hermana

Si hay alguien que siempre ha defendido a capa y espada a su familia, ese es David Flores. Debido a su enfermedad, que padece desde bien pequeño, el hijo de Rocío Carrasco se ha mantenido siempre en un segundo plano.

Sin embargo, tarde o temprano, las opiniones que vierte en su círculo más cercano terminan saliendo a la luz. Eso mismo pasó cuando David Flores decidió que, a pesar de la decisión de su padre de separarse, quería seguir viviendo con Olga Moreno.

Lo mismo ha pasado con su hermana, Rocío Flores. El joven se siente decepcionado con ella desde que esta tomó la decisión de emanciparse.

David Flores y Rocío, separados

Mucho antes de esto, la unión de los hermanos era inseparable, irrompible. Pero desde que Rocío Flores decidió que era momento de volar, todo ha cambiado.

Ya no se ven tanto como David Flores desearía, y el joven pasa más tiempo con Olga Moreno que con su hermana. Además, el joven se ha enterado del dineral que Rocío se ha gastado, y eso le ha rematado. ¿En qué se lo ha gastado la joven y cuánto dinero ha perdido?

El dineral que ha perdido

Centrada en sus estudios de dietética y nutrición, Rocío Flores tenía muy claro que no quería formar parte del circo mediático. Pero nada más lejos de la realidad porque fue recibir la oferta de Supervivientes, y decir que sí.

Desde entonces, la joven no ha dejado de pisar un plató y, como era de esperar, el dinero en su cuenta bancaria ha aumentado. Pero, contra todo pronóstico, la joven no ha sabido ahorrarlo.

De hecho, hace tan solo unas horas se ha filtrado el dineral que se ha gastado. Una decisión que no ha hecho ninguna gracia a David Flores, que no cabe en sí. La joven ha cumplido su deseo y se ha gastado más de 12000 euros en retoques estéticos.

Rocío Flores cambia física y mentalmente

David Flores no es propenso a gastarse dinero innecesariamente, por eso no entiende la última decisión que ha tomado su hermana. Para él, Rocío Flores es la mejor y no necesita de algún retoque estético para ser guapa.

Una decisión que no comparte la joven, pues se ha gastado un dineral para verse mejor. Nada más salir de los Cayos Cochinos, la joven comenzó un tratamiento para endulzar su rostro, aumentar sus labios, arreglarse los dientes y ya de paso, las cejas.

Pero no solo eso. La hermana de David Flores, tras perder 20 kilos en Supervivientes, se gastó un dinero en aumentar su pecho y eliminar la celulitis de su cuerpo.

La joven no ha escondido ningún retoque y en más de una ocasión lo ha contado en sus redes sociales. Algo de lo que David Flores no se enorgullece: está molesto con la gran cantidad de dinero que su hermana se ha gastado.

Por el momento, las cosas parecen estancadas entre los hermanos, aunque no sería de extrañar que en algún momento terminen arreglándolo.