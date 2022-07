David Flores Carrasco sabe que han dejado la casa vacía porque no tienen dinero

David Flores Carrasco conoce bien la casa de Montealto en la que vivió durante muchos años su madre Rociíto, y que era propiedad de Rocío Jurado.

La abuela de David Flores Carrasco tenía todo un diamante en bruto en su hogar de Montealto en La Moraleja. En ese chalet tuvieron lugar algunos de los episodios que Rocío Carrasco recordó hace unos meses en la docuserie Contar la verdad para seguir viva.

Es una vivienda que acumula muchos recuerdos, a pesar de que se ha sabido que el estado en el que está actualmente Montealto podría ser mejor.

Y es que han sido 16 años en los que la que fuera la vivienda de 'la más grande' ha estado vacía. No se ha mantenido en unas buenas condiciones para que estuviese aceptable para su venta.

David Flores Carrasco no esperaba encontrarse así la vivienda de su abuela

Recordemos que nada más fallecer la chipionera, era Rocío Carrasco la que entraba a la casa de su madre para sacar todos los enseres y pertenencias. Todo ello se acumulaba en varios contenedores, hasta 18, en un garaje privado que solo conocía la madrileña.

En aquellos especiales de Montealto que la madre de David Flores preparó junto a La Fábrica de la Tele, pudimos ver parte de lo que allí guardaba Rocío Jurado. E incluso se recreó en el plató de Telecinco las estancias de la casa en las que tantos años pasó la mujer de Fidel Albiac.

El caso es que esta casa de La Moraleja hoy en día aún sigue en venta y no encuentra dueño que quiera hacerse con ella.

Esta venta fue anunciada en una página web de inmobiliaria y su precio es muy elevado por lo visto en tal anuncio. Las fotos enseñan cada lugar en el que la cantante de Chipiona vivió junto a Pedro Carrasco y Rociíto.

'Montealto' sigue sin venderse 16 años después de la muerte de Rocío Jurado

Lo cierto es que el inmueble, hoy en día, está valorado en 3,4 millones de euros. Dispone de más de 900 metros cuadrados y se sitúa en una parcela de 3000. Además, tiene tres plantas, varios ventanales, piscina interna y externa, un semisótano con gimnasio, vestuarios, sauna y una gran bodega.

Además, esta mansión, a pesar de que esté totalmente descuidada desde hace más de 15 años, tiene como puntos fuertes la luminosidad y unas vistas de ensueño.

En las imágenes que recoge la propia web, podemos ver aquellos jardines donde la cantante andaluza anunció que padecía cáncer, allá por 2004. Y en el interior de la casa vemos unos acabados de mármol en varios tonos y las escaleras de caracol que conectan unos pisos con otros.

Lo que halló la madre de David Flores en la casa de la chipionera

Por un lado, en el primer piso hay dos dormitorios dobles con vestidor, además de un estudio y algunas terrazas. Hay que recordar que Rociíto halló en esta casa aquellos documentos que usó para dejar claro los problemas que tenía con su familia mediática en la docuserie En el nombre de Rocío.

"Había cuestiones que no me cuadraban y en ese cajón todas mis dudas quedaron satisfechas. Encontré varias cosas, pero entre ellas un documento que es el más importante de todos y engloba a todos. Me di cuenta de muchas cosas, se me cayó la venda, me sirvió para esclarecer muchas dudas. Siempre piensas que estarás equivocada y no era tan así".

Sin duda, todo un descubrimiento que seguro sigue exprimiendo en los capítulos que restan por emitirse de la segunda docuserie protagonizada por la madre de David Flores.