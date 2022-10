David Flores Carrasco reconoce que no puede volver a casa porque su madre no quiere

David Flores se encuentra en medio de una tormenta. Su madre ha empezado a gestionar el patrimonio de Rocío Jurado, de manera que el entorno de Rocío Carrasco ha cambiado también.

La más grande dejó a su hija como heredera universal. Solo ella ha sido quien ha recibido todo el patrimonio y el dinero de los años de trabajo de la cantante. Además de los derechos de sus trabajos artísticos y enseres personales, entre otras cosas.

Todo esto provocó una escisión con los Mohedano, familia de Rocío Jurado. Pues al dividirse los bienes, los miembros del clan empezaron a pelear por lo que decían era suyo también por derecho.

Y es que la andaluza tenía muchas propiedades, algo que no ha sabido Carrasco gestionar.

Ahora, la heredera ha vendido el último legado inmobiliario de la Jurado. Todo esto se sabía tras la emisión de la docuserie En el nombre de Rocío, donde se repasa la vida de la folclórica.

Según ha desvelado la revista Semana, ha sido ahora que ha tomado la decisión. Después de 16 años de la muerte de la abuela de David Flores, cuando Rocío Carrasco se ha deshecho del último resquicio de la herencia.

Este inmueble fue muy importante para la vida de David Flores y su hermana. Allí, su madre pasó unos bonitos años de su vida.

Puede que haya sido por eso por lo que se le ha complicado la venta. Por el valor sentimental que lleva desprenderse de algo así.

Pero, además, lo ha tenido complicado por causas externas. La empresaria ha tenido que hacer una sustancial rebaja al inmueble para poder venderlo. Han pasado seis años desde que se pusiera el cartel de venta.

David Flores Carrasco vetado

David Flores Carrasco y su hermana lo van a tener difícil para volver a esta casa. Ya no será posible rememorar la vida pasada de su madre.

Esta casa se trata del lugar donde convivió la cantante junto al boxeador Pedro Carrasco. Se trata de la finca llamada El Administrador. Un inmueble que se trató vender en 2016 para sanear deudas pero que no ha sido capaz de vender hasta ahora.

Es una finca dividida en tres parcelas cuya casa cuenta con aproximadamente 1400 metros cuadrados. Eso sí, distribuidos en dos plantas.

Su precio inicial fueron 2 millones de euros. Pero debido a los fracasos de ventas, la hija de la cantante tuvo que hacer una importante rebaja.

Al final el precio de venta no ha superado los 800.000 euros. Esta vez el comprador no ha sido un particular, sino la empresa NIVEL 29 S.L.

De hecho, fue Fidel Albiac, quien en 2016 tuvo que luchar contra la Comunidad de Madrid para que saliese a subasta pública. Debido al impago del impuesto de sucesiones, la deuda de Rocío Carrasco alcanzó los 960.000 euros, además de Hacienda, a quien debe 110.000 euros.

David Flores Carrasco se encontraría muy sorprendido por todo lo que está pasando su madre, para luchar a favor del patrimonio de su abuela. Recordemos que el joven se encontraba en una pequeña batalla judicial contra ella por impago de su correspondiente manutención.

Y es que su madre ha tenido que luchar contra las graves injurias de Ortega Cano, Amador y Gloria Mohedano. La herencia de La más grande sigue estando en debate público por los enfrentamientos que está acarreando.