David Flores Carrasco, preocupado por Rociíto al descubrir cómo son los insultos

David Flores Carrasco no ha podido evitar preocuparse por su madre al ver la última intervención televisiva de Gloria Camila. Y es que, tras la salida de Pesadilla en el Paraíso de su tía, el hijo de Rociíto se ha enterado de todo lo que ha dicho dentro de la granja más famosa de Mediaset España.

A principios del mes de septiembre, y con la única intención de desconectar de todos las polémicas de su familia, la hija de Ortega Cano decidió aceptar este nuevo reto que le propuso Telecinco.

| España Diario

Y, aunque en un principio la tía de David Flores Carrasco entró al reality con muchas ganas e ilusión, no tardó en sacar su verdadero carácter a relucir. En más de una ocasión, hemos podido ver a la colaboradora perder los papeles con algunos de sus compañeros de edición.

Ahora, y tras su expulsión, Gloria Camila ha acudido al plató para hacer frente a todas y cada una de las preguntas de los colaboradores del formato. Pero, sin duda, su enfrentamiento con Nagore Robles, íntima amiga de Rociíto, ha sido lo más comentado de la velada.

David Flores Carrasco no sabe qué decir

David Flores Carrasco se ha quedado sin palabras tras ver la dureza con la que Nagore Robles se ha dirigido a Gloria Camila. Y es que, después de hacer un repaso por todo su concurso, la colaboradora de televisión ha tachado a la granjera de "injusta y maleducada".

Este domingo 16 de octubre, Carlos Sobera y el resto de colaboradores recibieron a la hija de Ortega Cano en el plató de Pesadilla en el Paraíso. Después de ser expulsada por la audiencia, la televisiva ha acudido al debate para hablar de su concurso y de los múltiples enfrentamientos que ha tenido dentro de la granja.

Tras ver unas imágenes suyas descalificando a algunos de sus compañeros, la tía de David Flores Carrasco no se lo ha pensado dos veces a la hora de pedir perdón públicamente.

"Pido perdón públicamente. Me ha perdido mi boca, las formas… Me he ido y por mi impulsividad y mi carácter he faltado el respeto a muchos compañeros. Pido perdón".

| Telecinco

Pero, lejos de asumir sus errores, Gloria Camila ha achacado sus múltiples salidas de tono al comportamiento de sus compañeros de edición. Algo que no ha pasado desapercibido para Nagore Robles, que no ha tardado en saltar por los aires.

"¿Todo esto que acabas de decir es para justificar lo irrespetuosa, altiva y soberbia que has sido? Has ido continuamente provocando", ha comenzado criticando la presentadora de Mediaset.

"Me hace gracia que tú des lecciones de como Marco tiene que ser capataz cuando tú no lo has sido y no tienes ni puñetera idea de serlo. Continuamente has provocado a Marco, has estado detrás. ¿Tú vas a dar lecciones de educación? ¿A quién, querida?".

| Mediaset

Pero los malos rollos entre estos dos conocidos rostros de la cadena no han terminado ahí. Cuando la tía de David Flores Carrasco ha hablado acerca de todo lo que Kiko Jiménez ha dicho y de lo duro que han sido para ella estos tres años, Robles ha vuelto a la carga.

Y es que, no ha podido evitar dar la cara por una de sus grandes amigas. Después de que Gloria asegurara que ha tenido que ponerse en manos de psicólogos, la colaboradora del debate le ha hecho una pregunta muy directa.

| Mediaset

"No tengo ninguna duda de que es muy duro que una ex pareja hable intimidades de ti, de tu familia... ¿Empatizas con tu hermana que ha estado aguantando que un ex hable durante 20 años?".

"Eso es otra historia. Yo siempre he sido de empatizar mucho, no es agradable. Pero en ese tema no entro", le ha respondido la granjera, con el único objetivo de evitar esta incómoda pregunta.

Finalmente, y después de lanzarse varias pullas en directo, Nagore le ha pedido a la concursante que se responsabilice de su "mala educación" y "provocación continua".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Lo que he vivido, lo he vivido yo y nadie me va a decir nada", se ha defendido la tía de David Flores Carrasco. "Claro, a ti nadie te puede decir nada, porque eres Gloria Camila", le ha respondido la presentadora.