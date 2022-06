David Flores Carrasco, muy preocupado al ver qué le ha pasado a su tío

Es un hecho que el clan Mohedano está temblando de miedo por el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, En nombre de Rocío. David Flores Carrasco es testigo del mal rato que está pasando su familia más mediática.

Y es que en esta segunda temporada del documental, la hija de 'la más grande' pone los puntos sobre las íes a su familia materna. Una guerra televisiva que lleva cociéndose a fuego lento desde hace años, pero que estalló, definitivamente, en 2021.

Fue a raíz de la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva. A partir de ese entonces, cualquier gesto del clan Mohedano es estudiado al detalle. Algo que conoce perfectamente David Flores, hijo de Rocío Carrasco, que vive ajeno a la controversia familiar.

| GTRES

El nieto de Rocío Jurado teme lo que pueda pasar este viernes, 17 de junio, la fecha en que se estrena la docuserie. El joven es consciente que parte de su familia está muy alterada por lo que pueda decir la hija de la cantante.

Y no cabe duda de que es así, porque un miembro de la familia no ha podido evitar estallar ante las preguntas de los periodistas. El mismo David Flores Carrasco ha visto su actitud desesperada en televisión.

David Flores Carrasco, en shock tras las declaraciones públicas de un familiar

Ayer, 15 de junio, David Flores Carrasco vio como uno de sus familiares perdía los papeles frente a las cámaras. Nos estamos refiriendo a Amador Mohedano, hermano de Rocío Jurado y tío de Rociíto.

El exrepresentante de 'la más grande' está acostumbrado a lidiar con las cámaras, sobre todo si están relacionadas con Sábado Deluxe u otros programas que le ofrecen dinero por hablar.

Sin embargo, desde que el documental de su sobrina salió a la luz, sus visitas a este tipo de espacios son menos frecuentes. El familiar de David Flores prefiere mantenerse alejado del ojo del huracán porque diga lo que diga le puede perjudicar negativamente.

Pero con el inminente estreno de la segunda temporada de la docuserie, los periodistas no han podido evitar preguntarle al hermano de la cantante qué opinaba al respecto. José Antonio Léon, reportero de Sálvame, se acercó a su vivienda con el objetivo de hablar con él.

No obstante, pese a que llamó al timbre numerosas veces, no recibió respuesta. Momentos más tarde, el colaborador Pipi Estrada compartió en directo un audio que le había enviado el mismo Amador.

| Europa press

"¿Por un telefonillo voy a contestar yo a esos? ¡Que vengan aquí de una forma formal! Venga, hombre. Un telefonillo...Y todo el mundo riéndose. ¡Iros a mamar!", se escuchaba al familiar de David Flores muy molesto.

Los espectadores y tertulianos presentes se quedaron boquiabiertos, pero María Patiño, una de las presentadoras de Sálvame, quiso que su compañero, José Antonio, volviese a llamar al timbre. Su falta de educación y respeto hizo enfadar a la periodista.

Aunque el reportero insistió en hablar con Amador Mohedano, lo cierto es que Marta López pudo conversar con él, finalmente, por teléfono. Aunque el diálogo duró poco porque Amador no quiso entrar más en detalles.

"Ya me han entrevistado muchas veces, que no me entrevisten más. Yo siempre he hablado con educación y no voy a decir nada más, porque ya lo he dicho todo. Yo de momento lo que tenía que decir en respecto a la docuserie ya lo he dicho", zanjaba alterado.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

David Flores Carrasco sabe que su tío está en el punto de mira

Sin duda, David Flores Carrasco es consciente de lo que se le avecina a su familia más mediática. Y es que la imagen del clan Mohedano, en concreto la de Amador, puede salir realmente perjudicada por lo que pueda salir a la luz.

En el tráiler de En nombre de Rocío, se ve a la madre de David Flores Carrasco hablar tajantemente sobre el papel de su tío. "Paco Gordillo, Manolo Sánchez y Luis Sanz son los representantes que llevaron a la cima a mi madre, no Amador".

Sin duda alguna, David Flores Carrasco está preparado por lo que pueda suceder después de la emisión de la docuserie y, sobre todo, de lo que hable su madre públicamente.