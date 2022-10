David Flores Carrasco se partió un brazo y acusan a su padre de hacerle algo grave

David Flores Carrasco sabe que muchos trapos sucios de su familia materna están viendo la luz con la docuserie de su madre, Rocío Carrasco. Sus tíos están quedando en entredicho, pero también su padre, Antonio David, que ha sido acusado de presuntos malos tratos hacia aquella. Y ahora ha vuelto a ver que su imagen está por los suelos tras desvelarse cómo actuó ante un percance de salud de su hijo.

Según se ha revelado, el chico se partió un brazo y el malagueño no lo llevó al médico. Se marchó a una cena y dejó al entonces menor en esas condiciones.

David Flores Carrasco conoce los hechos

El hijo de Antonio escuchó en la primera parte de la serie de Rocío contar a esta un accidente que él tuvo y que cuestionaba a su padre. Ella relató: “David llegó a mi casa con un boquete impresionante en el brazo. Entonces, le pregunté a mi hija: «Mi vida, ¿tu padre no ha llevado al niño al médico?»”.

“Y ella me contestó: «No, ya me dijo que lo llevarías tú cuando lo tuvieras»”. Acto seguido, le dije: «¿Y cuándo se ha caído el niño de la cama?». Y su respuesta fue: «El viernes»”.

Asimismo añadió: “Cuando vimos el bulto que tenía David, Fidel me dijo que había que llevarlo a urgencias porque tenía el brazo roto. A mí no me cabía en la cabeza que un bebé pudiera estar con el brazo roto desde un viernes. Y a las 23:30 nos fuimos al Hospital San Rafael”.

“Le hicieron una radiografía y mi hijo tenía el brazo roto por la mitad. Tanto es así que la doctora cuando le hizo la radiografía me miró a mí con toda la desconfianza. Me dijo: «¿Cómo se ha hecho esto el niño?» Yo le contesté que sabía por lo que me estaba mirando de ese modo, pero que los niños habían venido de estar con su padre”.

Este hecho narrado por Carrasco dejó en evidencia a su exmarido, que siempre ha intentado mostrarse como el mejor padre.

David Flores Carrasco ve ratificarse el testimonio

El hermano de Rocío Flores ha sido testigo de que ahora el relato que dio su madre de cuando él se rompió un brazo siendo un bebé ha sido confirmado. El encargado de hacerlo ha sido José María Franco, el que fuera chófer y mano derecha de Antonio David.

Este hombre ha acudido al plató de la docuserie para reconocer que durante años ha mentido. Ha afirmado que públicamente sacó la cara por aquel, pero que engañó sobre el comportamiento del mismo. Por ejemplo, ha afirmado que Carrasco contó la verdad sobre el accidente de su hijo.

Exactamente ha explicado: “Voy un día a casa de David y veo al menor que está dándole vueltas a la mesa del comedor y va agarrándose con una mano. Se acerca a mí, le cojo de una mano y él se queja. Le preguntó a Rocío Flores, su hermana, que qué le había pasado y me dijo que no sabía que se había levantado así”.

“Le dije a Antonio de llevar al niño a urgencias y me respondió: «No, que la madre lo lleve». Le expliqué que si no lo hacía ella lo iba a denunciar”.

A lo que ha añadido: “¿Sabes el porqué hace eso? Porque él tiene una cena con Olga y sus amigos por la noche".

Incluso ha confirmado que en muchas ocasiones en las que los niños le tocaban al malagueño este no actuaba como correspondía. Y es que: “Él se iba el fin de semana y se quedaban en mi casa”. A lo que Carrasco ha añadido: “Ahí era cuando el ser salía luego en la tele y decía que la que no estaba con los pequeños era yo”.