David Flores Carrasco, en el ojo del huracán por lo que ha hecho de madrugada

David Flores Carrasco se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que el hijo de Rociíto es una de las personas más buscadas por todos los medios de comunicación de nuestro país, por eso, no es de extrañar que cada uno de sus movimientos se conviertan en noticia.

Desde que la mujer de Fidel Albiac decidió no esconderse más y contar todo el infierno que vivió junto a Antonio David Flores, la vida de su "enano" ha cambiado por completo.

| GTRES

Durante todo este tiempo, el hijo de Rociíto ha tenido que ver cómo su padre perdía su trabajo en televisión y, además, cómo su núcleo familiar se venía abajo tras conocerse la infidelidad de su progenitor hacia Olga Moreno.

Ahora, y en plena guerra por la denuncia que interpuso contra Rociíto por el impago de su pensión, ha salido a la luz lo que estuvo haciendo durante una de las madrugadas de sus vacaciones de verano.

David Flores Carrasco, protagonista de un polémico vídeo

David Flores Carrasco ha dado a su madre donde más le duele tras la publicación de un polémico vídeo sobre sus vacaciones de verano junto a Olga Moreno.

A pesar de que la sevillana y Antonio David Flores decidieron poner punto y final a su relación, el hijo menor del exguardia civil sigue muy unido a la que ha sido su madrastra durante los últimos 20 años.

| Instagram (@olgamorenooficial)

Tanto es así que no se lo ha pensado dos veces a la hora de irse a la playa junto ella y a su hermana Lola. Durante esta escapada a la costa, la exsuperviviente ha compartido alguna que otra instantánea en sus redes sociales.

Pero, sin duda, lo que más polémica ha generado ha sido un vídeo que publicó en las historias de su perfil de Instagram. En él, la televisiva aparece bailando y cantando junto al hijo de Rociíto.

Hasta tal punto llega la complicidad entre ellos que la andaluza no se corta, y decide darle un cariñoso abrazo y un tierno beso al hermano de Rocío Flores.

David Flores Carrasco se convierte en el tema principal de las redes sociales

Tras hacerse público este controvertido vídeo, Olga Moreno se ha convertido en el centro de todas las críticas. Varios usuarios de las redes sociales no han querido dejar pasar la ocasión para dar su opinión acerca de la publicación que compartió la ganadora de Supervivientes 2021.

"Por sus actos los conoceréis", "Todo el mal que has hecho y sigues haciendo te vendrá por duplicado" o "No es tu hijo" son solo algunos de los mensajes que Olga Moreno ha recibido.

Pero algunos han querido ir un paso más allá y han cargado con dureza contra la empresaria. Muchos simpatizantes con la historia de Rociíto no han tenido reparos en catalogar este vídeo de "sucio".

| GTRES

"Acabo de ver el video de Olga con el hijo de Rocío. Solo puedo decir que me siento sucio del asco que me ha producido ver algo así. Pensaba que no se podía ser más mala persona, pero es que se ha superado. Cada vez estoy más al lado de Rocío", ha asegurado un usuario de Twitter.

"Esta mujer siempre ha sido la misma. A mí me da asco y pena de que esté utilizando a este niño para vengarse y hacer daño", ha comentado otro internauta.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Sin embargo, también, hay quién ha decidido salir en defensa de David Flores y Olga. "A mí la que me da asco es la Rociíto que se ha desentendido y lo sigue haciendo. Y todos los que la seguís. Quién quiere a sus hijos, no los abandona de esa manera".

"¿Sucio por qué? En ese vídeo lo único que se ve es a dos personas disfrutando. Sucio es no hacerte cargo de tus hijos y no adoptar como tuyos a los de otros, que por algo se habrán apartado de su madre biológica, creo yo".