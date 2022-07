David Flores Carrasco no puede saber qué hizo su padre tras morir su abuelo

A pesar de que David Flores siempre ha querido mantenerse al margen, no hay día que no sea portada de algún medio. El joven no ha dado declaración alguna, pero sus opiniones entre su círculo más cercano terminan saliendo a la luz.

Además, no hay día en el que el hermano de Rocío Flores no sea consciente de lo que pasa alrededor de su familia. Esta vez, más vale que no se entere de lo último que se ha filtrado, porque puede liarse muy gorda.

| Europa Press

David Flores está harto

El joven guarda silencio, pero es más que sabido que no puede más. Después de la emisión del primer documental de Rocío Carrasco y de la separación de su padre, David Flores ha dicho basta.

A esto, además, se ha sumado la escasa relación que mantiene con su hermana. Después de que esta se emancipase, la relación de hermanos se ha ido al garete. Ahora, es su madre la que ha puesto en el punto de mira a David Flores.

El joven por el momento no sabe nada de lo que su madre ha dicho en televisión. Aunque según estas declaraciones, es mejor que no lo sepa, pues podría entrar en una nueva crisis de estrés y ansiedad.

David Flores no lo puede saber

Nadie imaginaba que, durante el segundo documental de Rocío Carrasco, esta la volviera a liar con Antonio David. Aunque sin duda, el peor parado ha sido su hijo, David Flores.

Según Carrasco, durante el fallecimiento de su padre, Antonio David llevó a cabo algo que nunca había salido a la luz. Al parecer, animó a la gente que acudió al entierro a abuchear a Rocío Carrasco.

| GTRES - Telecinco

Rocío hunde a David Flores

“Me parece dantesco, me parece una situación vergonzosa, por parte de los que estaban ahí, me parece una situación increíble. Estaban ahí porque alguien se encargó de poner a cuatro alborotadores para que hicieran ese jaleo. Y llevarán a la gente a reaccionar de esa manera, me vas a preguntar quien, pues todo viene del mismo sitio: viene por parte del Ser”, explicaba Carrasco.

Unas declaraciones que no han hecho más que poner, una vez más, en el punto de mira a Antonio David Flores. Si el ex guardia civil hizo eso solo significa que intentó hundir a Carrasco en el día del funeral del abuelo de David Flores.

Esto sería la gota que colma el vaso para el joven, pues ya ha vivido más de una decepción con su padre en lo que va de año.

| GTRES

David Flores, decepcionado con su padre

Además de estar decepcionado con su hermana, el pequeño David Flores también lo está con su padre. Al joven no le gustó la idea de que este se separase de Olga Moreno, pues para él la empresaria lo es todo.

Así pues, David se enteró de que su padre tenía nueva pareja por la prensa, algo que terminó por decepcionarle. La relación que David Flores tiene con Marta Riesco no es ni parecida a la que tiene con Olga, por lo que la joven no es plato de buen gusto para él.

Asimismo, el joven no ha querido dar su opinión ante las declaraciones de su madre, Rocío Carrasco, tras las noticias que circulan sobre los menosprecios de Raquel Mosquera a Rociíto públicamente. Sin embargo, no se descarta que un día lo haga y, así, se reviva la guerra familiar.