Santiago Segura, en shock al desvelar los graves problemas de dinero

Santiago Segura siempre se ha caracterizado por ser un tipo generoso y muy buena persona a todos los niveles. En lo personal, los que le conocen hablan maravillas de él. Simpático, agradable, bromista y siempre con buen humor.

Además de haber formado una bonita familia que lo alaba como pareja y como padre, Santiago es muy amigo de sus amigos. En lo profesional, Santiago puede presumir de ser uno de los directores más taquilleros de España, si no el que más.

Además de haber gestado una de las sagas más personales y taquilleras del cine español, la de Torrente, ahora ha resurgido con otro pelotazo. Padre no hay más que uno va camino de convertirse también en una saga, pues su tercera película se estrena este verano en los cines.

La primera parte fue el gran taquillazo de la pandemia y la segunda parte también ha recaudado más de 13 millones de euros, una barbaridad entre tanta película patria subvencionada y ruinosa.

Otro de los rasgos más aplaudidos de Santiago Segura es el de la generosidad con su profesión y con las personas que se dedican o quieren dedicarse a ella. Una de las cosas que hace es contratar a actores y actrices emergentes y dar una oportunidad (y un sueldo) a personajes televisivos o gente que está pasando un mal momento.

Así pues, han trabajado con él personajes como Carmen de Mairena, Jesulín de Ubrique, El Risitas, Jimmy Barnatán o Esther Cañadas. También un personaje conocido de la televisión que ahora está pasando un muy mal momento

Segura le dio una papel a Cañita Brava en Torrente

Santiago Segura le dio un papel a Cañita Brava, cuando este ya era popular gracias a El Semáforo, el mítico programa de Televisión Española. Cañita interpretaba a un camarero que perseguía al policía por su famosa deuda: "me debes 6.000 pesetas de whisky".

Volvió a aparecer en Torrente 3, 4 y 5, además de ganarse la vida como humorista, cantante y personaje televisivo. También colaboró con Santiago en su programa Sabía a lo que venías y en muchos otros espacios.

Sin embargo, a sus 76 años, el humorista coruñés está pasando uno de los peores momentos. A Segura se le ha roto el corazón al ver la petición que ha hecho en Sálvame. Según el humorista, está viviendo prácticamente en la indigencia y no llega a fin de mes.

Vive en Galicia y desde hace dos años casi no trabaja. "Por culpa de la epidemia no se pudieron hacer muchos conciertos, poco tengo, me dejó tocado", ha contado desesperado Cañita Brava.

Cañita Brava, al borde de la ruina

Según el extrabajador de Santiago Segura, uno de los motivos por los que se quedó sin dinero fue por ayudar a una mujer que tuvo. Ahora mismo vive con una pensión de 400 euros y vigilando que no aparezcan más "desconocidos que te engañan" en su vida.

El autor de Ya vienen los pastores es un superviviente y ha abierto un canal de Youtube, al que pide que la gente se suscriba "para que yo cobre y poder comer y disfrutar. Quiero que me ayuden, con todo mi respeto, que se anime ese público maravilloso".

Cañita afirma pagar 230 euros de alquiler al mes, en un piso compartido con cinco personas. De esta manera, le quedan 170 euros para sus otros gastos mensuales. "Algunos amigos me invitan porque me ven mal".

Se acuerda con melancolía de sus buenos tiempos, en los que llegó a ganar 7 millones de las antiguas pesetas al año.

Cañita Brava no pierde la esperanza de remontar esta situación, pese a que ganarse la vida en Youtube es difícil y más teniendo en cuenta que su canal cuenta con menos de 8000 suscriptores.

Quizá Santiago Segura vuelve a contar con él en una próxima película, aunque sea para un papel pequeño.