David Flores Carrasco y la muerte que ha provocado el reencuentro que más temía

David Flores Carrasco se ha convertido en uno de los rostros más queridos del panorama nacional y todo el mundo piensa lo mismo de él. Ha estado en la sombra hasta que su madre Rociíto habló de él en Contar la verdad para seguir viva, un programa de máxima audiencia. El público quiere saber más detalles, pero ningún periodista ha logrado hablar con él.

David Flores Carrasco lleva sin tener relación con su madre desde los 17 años y todo este tiempo ha estado al lado de Antonio David. Disfrutan de una relación especial y tienen mucha confianza, así que el joven está al tanto de lo que ha sucedido. El antiguo colaborador de Sálvame se ha reencontrado con Lydia Lozano, Terelu Campos y Carmen Borrego.

David Flores sabe que la muerte de Jesús Mariñas, íntimo amigo de su padre, ha provocado el reencuentro más temido de todos los tiempos. Antonio David ha vuelto a ver a sus viejos compañeros, pero nadie sabe qué ha pasado porque en Telecinco no hablan del tema. Todo hace pensar que la situación ha sido tensa, pues el ex de Olga Moreno ha llevado a los tribunales a muchos rostros de Sálvame.

David Flores nunca ha participado en el mundo del corazón, pero Rociíto ha puesto su nombre encima de la mesa. Este atrevimiento ha provocado que los espectadores se sientan legitimados para hablar de él, a pesar de que todos los comentarios son buenos. La periodista María Patiño le considera la gran víctima de la guerra familiar, pues sus circunstancias son especiales.

David es sensible, se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y solamente ha pedido una cosa: que sus padres firmen la paz. Este acuerdo no se producirá tan fácil, de hecho es imposible porque el exmatrimonio tiene muchos asuntos que resolver. Antonio David ha optado por no atacar más a Rocío, pues todo lo que tenga que ver con ella lo tratará en los juzgados.

David Flores Carrasco está preocupado

David Flores vive en Málaga y su padre en Madrid, pero pasan mucho tiempo juntos porque disfrutan de una conexión especial. Antonio David Flores viaja con frecuencia para estar con él y disfrutar de Lola, la hija que tiene con Olga Moreno. El antiguo colaborador de Sálvame se ha visto obligado a reencontrarse con sus antiguos compañeros, aunque no ha hablado con ellos.

La muerte de Jesús Mariñas ha marcado un antes y un después en la prensa, se ha acabado una etapa y nadie sabe qué pasará. El periodista hizo historia y todos los que estuvieron cerca han querido darle un último adiós, ahí es donde entra el novio de Marta Riesco. Lydia Lozano le ha vuelto a ver, pero es posible que no le haya saludado porque conoce lo que está sucediendo.

David es inteligente y sabe que su padre ha demandado a muchos rostros televisivos porque han lanzado acusaciones completamente falsas. Ya ha ganado el juicio más importante, el que emprendió en contra de la productora La Fábrica de la Tele. Ahora solamente hace falta saber qué tertulianos de Telecinco tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.

David Flores Carrasco vuelve a ver a su madre

David Flores tendrá oportunidad de volver a ver a su madre a través de la pequeña pantalla, pues va a protagonizar un nuevo documental. Se llamará En el nombre de Rocío y promete desenmascarar a la familia Mohedano y a José Ortega Cano. David tiene buena relación con los rivales de Rociíto, así que está en una situación bastante delicada.

El hijo de Antonio David ya ha asumido la realidad y se ha dado cuenta de que hay muchas situaciones que no tienen solución. No ha perdido la esperanza de reencontrarse con Rocío, aunque sabe que será muy difícil porque no acepta sus condiciones. Ella quiere que el ex de Olga Moreno desaparezca de su vida y él no lo va a consentir.