La madrastra de David Flores Carrasco reaparece muy cambiada y confirma el rumor

David Flores Carrasco sigue atento a toda la actualidad de su familia. El joven pone especial interés en aquellos temas que atañen a su padre, Antonio David, y a su hermana Rocío.

En este caso, una persona que conoce bien a David Flores Carrasco se ha expresado sobre la nueva relación entre su madrastra, Olga Moreno, y Agustín Etienne. Hablamos de Marta Riesco, la pareja de su padre, quien no se ha cortado a la hora de opinar sobre esta inesperada historia de amor.

La nueva colaboradora de Fiesta está viviendo una de las etapas más felices de su vida después de que Antonio David y ella hayan consolidado su relación.

| Instagram @marta.riesco

David Flores Carrasco asiste al cambio inesperado de su madrastra

Especialmente este verano, Riesco y Flores han estado más unidos que nunca y ya nadie duda de que están locamente enamorados. Así se ha podido ver en las innumerables fotos que han compartido durante el periodo estival en sus redes sociales.

En las últimas horas, Marta Riesco se ha dejado ver durante un evento sobre Halloween celebrado en el Parque de Atracciones de Madrid. La joven no ha tenido problema en dar su opinión sobre la pareja del momento, además de un lucir un atuendo muy acorde a la fiesta a la que ha sido invitada.

Una pareja que, a pesar de que muchos no se fían del todo el amor que sienten, su historia avanza viento en popa. Y tras la exclusiva de la andaluza de la semana pasada, no sería de extrañar que la pareja de enamorados ofrezca otra en apenas unos días.

Marta Riesco, más sincera que nunca sobre la relación del momento

"Si están enamorados me alegro muchísimo. Si están enamorados y felices me alegro por ella", ha comenzado diciendo Riesco.

Aunque entre ambas no hay relación alguna, es consciente de que Antonio David quiere que le vaya bien en la vida a su ex. Y aunque solo sea por eso, ya lo considera una buena noticia que haya encontrado el amor.

"Antonio David la quiere muchísimo, quiere lo mejor para ella y yo también. Así que felices los cuatro, que me lo critican", decía la reportera de forma irónica en clara referencia al hit de Maluma.

| Gtres

Por si fuera poco, Marta no ve con malos ojos que ambas coincidan en Telecinco, si finalmente Olga decide regresar a la televisión.

"Me encantaría, y lo mismo es el comienzo de una bonita amistad. De momento no sé nada, no tengo ni idea, no me han dicho nada de manera oficial. Lo he leído y estoy a favor de que la gente trabaje y contenta por la oportunidad que nos da la vida para estar felices todos", ha sostenido.

"Por mi parte, lo voy a dar todo, lo voy a dar para llevarnos bien, la felicidad de la familia de ella y la mía es la misma. Y si eso ocurre espero que nos llevemos bien", afirma sin titubeos.

La reportera no termina de mojarse sobre la presunta enemistad

El caso es que la madrastra de David Flores Carrasco también ha sido preguntada por la mala relación actual entre Olga y Rocío Flores.

| instagram

"No tengo ni idea, pero si ella se ha enterado de esa manera a mí también me molestaría y me sentaría mal. Por supuesto, si se ha criticado mi parte con toda la razón, entiendo que también se critique de la otra manera si ha sido así", ha opinado.

Sobre la hija de Rociíto, Riesco apunta que la joven no es ninguna víctima. Asegura que no está sola y que su padre la quiere como a nadie en el mundo.

"Rocío se puede sentir la persona más querida del mundo, con más amor, la quiere todo el mundo. Su padre la quiere muchísimo, yo también la quiero, y supongo que por su lado también se siente muy querida y arropada", ha finalizado su intervención.