David Flores Carrasco logra ver de nuevo a Rociíto y comprueba que sigue con rencor

David Flores Carrasco pensaba que había pasado lo peor, pero estaba completamente equivocado. Ha estado en la sombra hasta que Rociíto habló de él en Contar la verdad para seguir viva, un programa de máxima audiencia. Ahora no tiene más remedio que soportar los comentarios de la prensa, aunque afortunadamente todos son buenos.

David Flores Carrasco se ha convertido en uno de los rostros más respetados de la crónica social, no hay nadie que hable mal de él. El problema está en que no quiere formar parte del mundo del corazón, por eso no se siente cómodo en ciertas circunstancias. Su madre ha grabado una nueva serie titulada En el nombre de Rocío que confirma que sigue teniendo rencor.

| Mediaset

David Flores ha conseguido volver a ver a Rociíto después de muchos problemas, pues el documental a estado a punto de la cancelación. Telecinco ha tenido que rebajar el tono, de hecho no lo ha emitido en la pequeña pantalla para causar menor repercusión. El nieto de Rocío Jurado ha comprobado, con las declaraciones de su madre, que el conflicto es cada vez más grande.

David Flores ha intentado que sus padres lleguen a un acuerdo, para él los dos son igual de importantes y quieren que se lleven bien. No lo ha conseguido y parece que es Rocío la que no está dispuesta a mantener una conversación. Las últimas palabras que le ha dedicado a Antonio David Flores dejan poco lugar a la especulación: no quiere saber nada de él.

Rociíto ha definido con una palabra el comportamiento que tuvo su exmarido durante la enfermedad de Rocío Jurado: “asco”. Le acusa de estar cerca de Amador Mohedano para tener información y después poder venderla en los platós. No confía en las buenas intenciones del colaborador, cree que detrás de todo hay un interés mediático.

David Flores Carrasco descubre el nuevo enfado de Rociíto

David Flores está en boca de todos y cada vez son más los que hablan de él, pero afortunadamente todo el mundo intenta protegerle. El tertuliano José Antonio Avilés insinuó que el joven no pudo ver Contar la verdad para seguir viva porque su padre no le dejó. Esta información podría no corresponderse con la realidad, pues Antonio David siempre ha sido sincero con sus hijos.

| GTRES

El hermano de Rocío Flores ha tenido oportunidad de reencontrarse con su madre de forma virtual, así que podría estar al tanto de todo. Rociíto ha demostrado que sigue teniendo rencor por parte de su familia porque no perdona lo que pasó con Rocío Jurado. Mientras ella estaba enferma los Mohedano aprovecharon para hacer alianzas a espaldas de la cantante.

Carrasco ha señalado a Amador Mohedano por mantener una amistad con Antonio David mientras la Más Grande estaba en el hospital. “Sabiendo lo que su hermana sufría en esa cama de Houston con muchas de las cosas que tenían que ver con esa cosa tan asquerosa. No tienen vergüenza ni perdón de Dios”, comenta muy alterada.

David Flores Carrasco le da otra oportunidad a su madre

David Flores, según han contado en Telecinco, no está dolido con Rociíto y estaría encantado de mantener una conversación con ella. La mujer de Fidel Albiac reconoce que no se siente preparada, pero cuando sienta que debe hacerlo dará el paso. Sabe que su hijo no es responsable de nada de lo que ha pasado, él solamente ha intentado ayudar.

David podría reconciliarse con su madre en un futuro, es más complicado que Rocío Flores siga sus pasos. La colaboradora está muy dolida, tiene mucha personalidad y no olvidará tan fácil. Sin embargo, los expertos en corazón aseguran que antes o después terminarán llegando a un acuerdo.