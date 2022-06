David Flores Carrasco y el llanto que desvela lo que hay detrás del nuevo rechazo

David Flores Carrasco es nieto de la cantante más grande del país, por eso el público lleva siguiendo sus pasos desde que era un bebé. Sin embargo, ha estado en un discreto segundo plano hasta que su madre habló de él en un programa de máxima audiencia. El documental Contar la verdad para seguir viva le ha convertido en un rostro muy querido y respetado.

David Flores Carrasco ha sido un personaje prohibido para muchos periodistas, pero hay colaboradores que sí han hablado de él. Su tía Rosa Benito es una de las pocas que siempre le ha dedicado buenas palabras, no tenía miedo a las consecuencias. La relación entre ellos es estupenda, pues Antonio David ha conseguido que sus dos hijos sigan tratando con el clan Mohedano.

David Flores, según contó Rosa Benito, es extremadamente inteligente y está al tanto de todo lo que sucede en su familia. Ha descubierto que la colaboradora ha rechazado de nuevo a Amador Mohedano, pues considera que tienen vidas diferentes. Le besó en Déjate Querer, programa propició el reencuentro, pero ahora no quiere darle una segunda oportunidad.

David Flores se ha ganado el cariño del público y muchos periodistas piensan que es la gran víctima de la batalla familiar que está viviendo. Todos intentan protegerle, pero al final le sitúan en una posición muy complicada porque terminan hablando de él. Lo único que está claro es que quiere que todo vuelva a la normalidad y recuperar la calma que nunca debió perder.

David se reencontró con Rosa en el último evento que los Mohedano organizaron para homenajear a la cantante Rocío Jurado. En ese momento nadie sabía que la tertuliana quería perdonar a su marido, aunque tenía claro que no quería volver. Recientemente ha explicado todo lo que hay detrás de su decisión: piensa que son más felices estando separados.

David Flores Carrasco escucha la nueva versión

David Flores y su hermana Rocío pensaban que los padres de Chayo Mohedano iban a darse una segunda oportunidad. No eran los únicos, gran parte del púbico dio por hecho que habían vuelto después de darse un apasionado beso en Déjate Querer. Sin embargo, la cuñada de la Más Grande ha dado un golpe en la mesa para explicar por qué no ha dado el paso final.

“Él y yo nunca vamos a volver porque hay una parte que ya no nos conocemos. Podemos estar un fin de semana en casa de un hijo mío, pero como pareja no. Nosotros tenemos caminos distintos, pero si me necesita yo voy a estar ahí”, ha aclarado Rosa Benito entre lágrimas.

David conoce bien a Rosa y sabe que su llanto es sincero, pues a ella le hubiera encantado darle una nueva oportunidad a Amador. Sin embargo, la historia se ha escrito sola y la colaboradora no está dispuesta a sufrir un nuevo desengaño. Ha pensado que lo mejor es tener buena relación con el padre de sus hijos, pero no quiere depender de nadie.

David Flores Carrasco y las lágrimas de la verdad

David Flores prefiere estar ajeno a las nuevas polémicas familiares, pues ya tiene bastante con no tener contacto con su madre. Rociíto se ha propuesto contar la verdad y va a explicar detalladamente por qué no tiene relación con los Mohedano. Sin embargo, hay otro asunto que le ha robado interés a su testimonio: la reconciliación de Rosa y Amador.

El llanto de la cuñada de Rocío Jurado demuestra que detrás del rechazo hay mucho que no se está contando. Amador no se ha portado bien, es un secreto a voces y posiblemente David también lo sepa, aunque nunca comentará nada. El joven quiere que todos estén unidos y no le guarda rencor a nadie, por eso es el más querido dentro del clan.