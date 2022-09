David Flores Carrasco se va de lengua y pone a su padre Antonio David en apuros

A escasas horas de que salga en Telecinco el documental de Rocío Carrasco hablando de su familia, David Flores Carrasco ha cometido un fallo.

Como bien hemos podido ver en los últimos meses, la vida del padre de David Flores Carrasco ha dado un giro de 180 grados. Tras las acusaciones que Rocío Carrasco hizo en televisión sobre él, fue despedido de "Sálvame".

El 21 de marzo de 2021, Rocío Carrasco sacó a la luz su documental: "Rocío, contar la verdad para seguir viva". En el documental, habló de su vida, dedicando unos cuantos capítulos a su ex marido y padre de sus hijos. Calificó su matrimonio como un "verdadero infierno", culpándolo de un maltrato psicológico durante más de 20 años.

Ante la gran cantidad de acusaciones mediáticas, los directivos del programa de "Sálvame" tomaron la decisión de separar al colaborador de su lugar.

David Flores Carrasco sabe que no se quedó quieto

Y aunque de un día para otro, el ex colaborador de "Sálvame" se quedó sin trabajo, no quiso quedarse de brazos cruzados. Consideró necesario aclaras ciertas acusaciones que la madre de David Flores Carrasco lanzaba como dardos envenenados. Por tanto, se abrió un canal de YouTube para poder compartir con el público su versión acerca de todas las historias que se contaban.

Al principio, gozó de mucho éxito, ya que la audiencia también quería ver como el padre de David Flores Carrasco respondía ante tales acusaciones.

| YouTube

Ahora, una vez finalizadas las vacaciones de verano, el ex colaborador quiere empezar una nueva temporada en YouTube. Así, está dispuesto a ajustar las cuentas pendientes con todos los compañeros que antes tenía en "Sálvame". Ha tenido que soportar como cambiaban de bando de un día para otro y se ponían en su contra, hablando mal de él.

Una nueva temporada saldrá a la luz

Así pues, David Flores Carrasco se ha ido de la lengua, contando que su padre empezará una nueva temporada. Tras esto, Antonio David Flores ya lo ha hecho público a través de sus redes sociales. En este inicio de temporada, hablará del escándalo protagonizado por Avilés, que filtró una imagen asegurando que era Isabel Pantoja, aunque la mujer era otra.

| La Noticia Digital

En YouTube, ha dado las gracias a toda esa gente que lo apoya. En un vídeo de 7 minutos, anunciando las novedades que se vienen decía: "No sabéis lo feliz que me habéis hecho durante estos meses, recibiendo los mensajes por redes sociales, de gente que me quiere".

"No sabéis cuántos mensajes he recibido, diciéndome todos que tenéis ganas de verme aquí en mi canal, vuestro canal". "Pues ahora comenzamos la segunda temporada".

Además, ha dejado claro a toda esa gente que ha hablado mal de él que tomará cartas en el asunto. "Yo acepto las críticas, pero insisto, lo que no acepto es dañar mi imagen y mi reputación". "Todo está grabado y guardado, para después, tomar las acciones que se tengan que tomar".

Dejaba claro que en esta nueva temporada ofrecerá muchas novedades y temas que asegura que gustarán mucho, no solo centrándose en el mundo de la prensa rosa.

El verdadero motivo

Mucha gente ya decía que el verdadero motivo por este inicio de la nueva temporada, se debía al estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco: "En el nombre de Rocío". Así que el padre de David Flores Carrasco lo ha aceptado.

"Mira por donde, veo que en Telecinco comienza la segunda temporada del documental de Rocío Carrasco". "Yo pensaba que en el primero ya había tenido suficiente, pero veo que no es así, que en el segundo continúa hablando de mí". Tras esta confirmación, lanzó un dardo envenenado a la madre de sus hijos: "Es como el perro de presa que te muerde y no te suelta hasta que te mata".

| Mediaset

Aun así, no se da por vencido, y declara que va a analizar el segundo documental, con la ayuda de colaboradores.

También deja claro que hablará de María Patiño, sacando a la luz cosas que la presentadora no ha querido decir. El motivo de esto es que María Patiño lo acusó de colgar carteles por Málaga con su propio rostro y la palabra "Maltratador".