David Flores Carrasco lee la carta que le obliga a tomar una determinación

David Flores Carrasco por fin ha podido saber qué ha pasado. Han tenido que pasar más de 15 años para que el joven haya podido leer la carta que ha dejado al descubierto toda la verdad.

Tras varios meses de espera, este jueves, 16 de junio, En el nombre de Rocío ha visto la luz. Gracias a la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus, hemos podido ver los dos primeros episodios en los que Rocío Carrasco relata los motivos de su enemistad con su familia más mediática.

Sin duda, los protagonistas principales de estas dos primeras entregas han sido sus dos tíos. La madre de David Flores Carrasco ha querido explicar qué pasó con ellos en relación con el testamento de la artista.

Para la ocasión, Rociíto ha contado con el testimonio de una persona muy importante para ella y su madre. Aunque no ha querido participar de forma activa en esta docuserie, la mejor amiga de 'la más grande' ha aportado su granito de arena.

A través de una carta, Ana Iglesias ha contado las sospechas que la artista llegó a tener con sus hermanos, Amador y Gloria Mohedano.

David Flores Carrasco lee la carta

La madre de David Flores Carrasco no ha tenido ningún problema en desvelar el contenido de la carta que Ana Iglesias, la albacea de Rocío Jurado, le había mandado.

En esta epístola, entregada a Rociíto el 27 de enero de 2022, la mejor amiga de la chipionera ha desvelado las verdaderas intenciones de Amador Mohedano.

"Mientras tu padre vivía con tu madre, ejerció de freno a la intención de Amador de asumir las funciones de los demás profesionales que trabajaban con ella. Cuando tus padres se separan, tu tío desplazó a los profesionales y pasó a ocupar muchas de sus competencias para las que, en mi opinión, no tenía preparación.

La albacea ha asegurado que esta etapa coincidió con el despegue profesional de la abuela de David Flores Carrasco, lo que conllevó a "un aumento grande de facturación".

"Al cabo de un tiempo, tu madre empezó a notar que las cosas no se llevaban bien al enterarse de que muchos pagos se hacían con recargos por ser pagados fuera de plazo y me pidió que estudiara el funcionamiento de la actividad. Redacté unos informes".

Tras leer esta parte de la carta, Rociíto ha asegurado que sus dos tíos se enfadaron con la decisión que tomó Rocío Jurado a la hora de escoger a su albacea. "Yo creo que el mosqueo de todos ellos cuando se enteran no es con Ana, sino con mi madre".

David Flores Carrasco se entera qué pasó con la herencia

Además, David Flores también ha tenido la oportunidad de saber lo que decidió su abuela en relación con su herencia.

"Cuando leí las disposiciones testamentarias a los presentes en la casa de La Moraleja y vi la cantidad de legados, les dije que mi obligación era cubrir primero las legítimas de los 3 hijos herederos y que si no era suficiente tendría que recortar los legados", ha asegurado Ana Iglesias.

"Tus tíos se creían que se estaban repartiendo los bienes de la herencia de una madre, no los bienes de una hermana […] No es nada frecuente dejar tantos legados a hermanos, sobrinos y terceros cuando el testador tiene hijos que son los legítimos herederos".

La mano derecha de la artista cree que confió en ella para desarrollar las funciones de albacea para "proteger a su hija". "Me nombró albacea sabiendo de mi opinión sobre tus tíos, que me fui formando por lo que yo veía y por el asesoramiento anterior de tu madre".

Tras finalizar la carta, la madre de David Flores Carrasco ha querido compartir su opinión acerca de estas duras palabras.

"Esto significa que sabía que si ella llegaba a fallecer, si a la jauría no le dejaba bien servida, me iban a comer y era lo que ella no quería. Es algo que no ha podido evitar porque son como son y siempre quieren más".

