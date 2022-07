David Flores Carrasco lee una carta plagada de insultos que le parte el corazón

David Flores Carrasco, famoso desde la cuna, ha logrado lo que parecía completamente imposible: ganarse el respeto de todos. Rocío Jurado lo convirtió en el bebé más popular del momento y ahora Rocío Carrasco ha conseguido algo parecido. Habló de él en el programa Contar la verdad para seguir viva y desde entonces es un rostro bastante popular.

David Flores Carrasco ha tomado una decisión: apartarse de los medios, no conceder declaraciones e intentar que su familia encuentre la paz. La prensa entiende esta postura y muchos medios intentan mantenerle al margen, pero en ocasiones resulta imposible. Rocío Carrasco le ha situado en primera línea y ahora el público quiere conocer qué siente en cada conflicto.

David Flores Carrasco ha leído un texto lleno de insultos y palabras ofensivas que Raquel Mosquera le ha escrito a Rociíto. Raquell llama “payasa” y “mentirosa” a Carrasco, aunque eso no es lo que más repercusión ha causado porque hace tiempo que son rivales. Lo peor es que Raquel Mosquera ha insinuado que Rocío no es buena madre y que ha dado de lado a sus hijos.

David Flores Carrasco perdió el contacto con Rociíto hace unos años, pero nunca ha tenido nada en contra de ella y no le guarda ningún rencor. Por ese motivo le habrá dolido tanto leer las palabras que le ha dedicado Raquel, pues están cargas de odio. Mosquera se siente ofendida y asegura que la hija de Rocío Jurado ha insinuado que ejerció la profesión más antigua del mundo.

“A ver si te enteras payasa: estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis años con mis queridos padres que emigraron a trabajar. Sacaron a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada, como así lo hago yo. Me enseñaron y yo también hago con mis hijos, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo”.

David Flores Carrasco siempre ha sido respetuoso

David Flores siempre ha tenido buena relación con los rivales de Rociíto, pues no quiere tener problemas con nadie. Sin embargo, es posible que la carta que ha leído de Raquel Mosquera no le haya sentado bien, pues deja muy mal a su madre. Raquell Mosquera está dolida porque siente que Carrasco nunca le ha respetado y ha amenazado con poner el asunto en manos de sus abogados.

La colaboradora está profundamente indignada porque se ha enterado de que supuestamente Rocío le ha acusado de algo bastante ofensivo. “No se puede ser más tonta, cortita y mala persona para decir que yo ejercí la prostitución en Alemania”. Después ha aprovechado para hablar de En el nombre de Rocío, el segundo documental de la hija de la Más Grande.

“Todo tu documental está estudiado, meditado tan solo para hacer daño y con mucho odio, la peor enfermedad que existe en la vida”. Raquel considera que la madre de David ha traspasado los límites, pero no está dispuesta a seguir sufriendo por ella. Quiere poner punto y final al conflicto y lo hará recurriendo a la justicia, así que se ha rodeado de buenos abogados.

David Flores Carrasco ha tomado partido

David Flores, según cuentan en Telecinco, es tremendamente inteligente y no deja que nadie le manipule. A pesar de que no tiene contacto con Rociíto no quiere que nadie le haga daño y no tolera determinados atrevimientos. Es posible que esté profundamente dolido con la viuda de su abuelo Pedro Carrasco, quien ha cruzado ciertas líneas rojas.

David quiere lo mejor para su familia y sabe que lo más adecuado es que todos se aparten del escándalo. Hay asuntos que no benefician a nadie, como por ejemplo ir contra Rocío, la nueva reina del feminismo. Es Quizá no tenga razón en algunos puntos, pero es mejor dejar pasar el tiempo antes de responder a las nuevas acusaciones.