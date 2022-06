David Flores Carrasco y las lágrimas que demuestran el triste final del romance

David Flores Carrasco siempre ha estado en un segundo plano, pero su madre se propuso hablar de él en un documental que emitió Telecinco. Contar la verdad para seguir viva fue todo un éxito, así que la cadena ha preparado una segunda temporada llamada En el nombre de Rocío. Los espectadores tendrán oportunidad de conocer por qué Rociíto se alejó de los Mohedano más mediáticos.

David Flores Carrasco ha visto a su madre llorar mientras recordaba el romance entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco. Estas lágrimas demuestran que la historia no terminó bien, pero los protagonistas estuvieron enamorados hasta el final. El problema es que Gloria y Amador Mohedano, hermanos de la cantante, supuestamente no pararon hasta romper el matrimonio.

David Flores ha descubierto gracias al nuevo programa de Carrasco cómo fue la historia de amor de sus abuelos. Rociíto lo ha contado todo para demostrar que sus padres deberían haber estado toda la vida juntos, pues nunca dejaron de quererse. Está convencida de que no se habrían separado si Amador Mohedano no hubiera influenciado a la cantante.

“Mi madre había visto en varias ocasiones pelear a mi padre, que era una belleza”, comenta la protagonista de En el nombre de Rocío. En una de estas visitas el público se dio cuenta de que Rocío Jurado estaba cerca del boxeador y se arremolinó para conseguir un autógrafo. “La gente se da cuenta de que ella está en la plaza, empiezan a venir a pedirle autógrafos y ella empieza a agobiarse”.

David Flores sabe que su abuela se desmayó y lo primero que vio al despertarse fue a Pedro Carrasco, ahí comenzó el romance. “Lo que ella recuerda es que cuando abre los ojos lo primero que se encuentra son los dos ojos de mi padre y en ese momento se enamoró”. La exmujer de Antonio David Flores se siente orgullosa de la historia que vivieron sus padres, aunque tuvo un final triste.

David Flores Carrasco desconocía la cruda realidad

David Flores se ha enterado de que Rocío Jurado falleció enamorada de Pedro, al menos eso es lo que ha contado Rociíto. “Me da mucha pena que eso por circunstancias no pudiera haber seguido”, declara Carrasco entre lágrimas. Estas declaraciones marcarán un antes y un después, pues no dejan en buen lugar a José Ortega Cano.

David tiene relación con los Mohedano, nunca ha tenido ningún problema con ellos y siempre que puede les hace una visita. Lo que no imaginaba es que, siguiendo la información de En el nombre de Rocío, ellos fueron los que eliminaron del mapa a Pedro. El boxeador también estaba profundamente enamorado de la Más Grande, el romance podría haber terminado mucho mejor.

El hermano de Rocío Flores es inteligente y sensible, pero se alegra de que el nuevo documental no se base en atacar a Antonio David. La reina del feminismo se ha centrado en sus tíos Amador y Gloria Mohedano, a quienes califica de “jauría”. Piensa que son dos personas “egoístas” que no se conformaron con la suculenta herencia que les dejó Rocío Jurado, por eso le atacan.

David Flores Carrasco tiene claro sus sentimientos

David Flores hace tiempo que no tiene trato con su madre, pero tiene claro lo que siente: nunca ha dejado de quererla. El problema es que no quiere separarse de Antonio David y Rociíto le exige que le deje de lado si quiere recuperar la relación. Los expertos aseguran que esto no sucederá nunca, pues el joven siente verdadera pasión por su padre.

El nieto de la Más Grande ha descubierto cómo fue la historia de amor que cambió la vida de Rociíto, quien sigue lamentándose. Carrasco cree que todo hubiera sido diferente si sus tíos maternos se hubieran mantenido al margen. Quiere que el público conozca la verdad para que todo el mundo entienda por qué se niega a tener relación con ellos.