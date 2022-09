La tía de David Flores Carrasco y los insultos que confirman lo que temía su familia

David Flores Carrasco lo ha pasado mal después de ver cómo insultaron de forma despiadada a su tía Gloria Camila en un plató de televisión.

David Flores Carrasco sabe de la animadversión que tiene un polémico colaborador televisivo con la colombiana. Pero, en la última gala de Pesadilla en El Paraíso, Pipi Estrada ha dado un paso más y ha puesto de los nervios al sobrino de Gloria Camila.

Pesadilla en El Paraíso se ha erigido en el programa de Telecinco donde reina el amor o el odio. Se han creado vínculos afectivos en algunos casos, pero en otros han salido a la luz las enemistades, como la citada entre Pipi y Gloria Camila.

David Flores Carrasco confirma que le están haciendo daño

El colaborador de Sálvame, que ha sido el primer expulsado de esta novedosa edición, ha sido muy duro con la hija de Ortega Cano. Todo después de que dentro del concurso, Estrada intentase sonsacarle más detalles sobre su familia. Y más concretamente acerca de la crisis matrimonial de su padre y Ana María Aldón.

Esta no entraba al trapo y le espetaba en muchas ocasiones que "no estaban en Sálvame", sino en Pesadilla en El Paraíso.

Así las cosas, cuando Gloria Camila vio que el periodista deportivo se iba del concurso tras ser expulsado por la audiencia, la joven se quedó más tranquila. Pensaba que Pipi la iba a dejar al margen una vez que este se había marchado.

Nada más lejos de la realidad, ya que Pipi ha vuelto por sus fueros. En la primera gala de los jueves en la que ha estado presente, el periodista deportivo ha estallado contra la tía de David Flores Carrasco.

Después de ver un vídeo en el que se apreciaba a la joven discutir de forma airada con Xavier Font, el ex de Terelu no ha dudado en cargar contra ella.

Pipi Estrada acusa a la tía de David Flores de "organizadora"

“Esta mujer, y digo mujer porque tiene 27 años y eso de niña ya ha pasado, tiene gatitos en el estómago. Ella es una caprichosa que piensa que está de campamento, que puede ordenar. Que puede organizar, que hace un casting para decir dónde tiene que estar cada uno”, empezaba diciendo.

"Ella es la organizadora. No es la capataza, pero digamos que ejerce de capataza", seguía explicando. "Lo que es lamentable es los pelotas y los estómagos agradecidos que hay ahí en torno a Gloria Camila", cargaba contra la joven.

Por otro lado, Gloria Camila y Xavier Font no están atravesando por su mejor momento dentro del reality. En los últimos días, la hermana de José Fernando lloraba a moco tendido al sentirse decepcionada con el ex de Locomía.

La mayor decepción de Gloria Camila en su peor momento

"Veo en él cosas que no me gustan, cosas que no conocía de él", confesaba después de que otro concursante le preguntara por qué estaba tan baja anímicamente.

"Cada vez me decepciono más porque gente que pensaba que era de una manera. Cada vez van enseñando su otra parte, pensaba que eran de una manera y son de otra", continuaba su speech.

"No me ha hecho nada en sí, pero su forma de ser es como que me crea rechazo", explicaba la colombiana. Gloria no comprendía que Font haya incluido a Alyson en la inmunidad.

"No esperaba que me eligiese como inmune, pero a los aspirantes que ha elegido, pensaba que yo tenía más conexión. Pensaba que era de sus intocables", lamentaba una decepcionada Gloria.