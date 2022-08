David Flores Carrasco, impactado al saber que su madrastra quiere irse para siempre

David Flores Carrasco no conoce todavía a la nueva novia de su padre, Marta Riesco. La relación está más que consolidada, pero Antonio David no ha dado todavía el decisivo paso de presentarle a Marta, su hijo pequeño.

David vive en Málaga, con la anterior mujer de su padre. Allí es feliz, pues comparte también el domicilio familiar con su hermana pequeña Lola. Puesto que no ha tenido una vida fácil y que su madre biológica vive lejos de él desde hace años, David valora la estabilidad por encima de todo.

Así las cosas, cuando su padre y Olga se separaron, David Flores Carrasco decidió quedarse con ella, en Málaga, donde ha vivido estos últimos años. Su padre alterna Madrid, donde vive con Marta Riesco, con Málaga, donde acude a estar con sus hijos.

Marta pues, sería también la madrastra de David Flores Carrasco, si oficializa la relación con el exguardia civil como tiene intención de hacer. Aún así, no conoce todavia al joven, que tampoco tiene demasiado interés en este encuentro.

David Flores Carrasco ya sabe de las intenciones de cambio

David Flores Carrasco no ha podido mantenerse completamente al margen de la polémica que hace unos meses suscitó el romance entre su padre y Riesco. Básicamente porque se hizo público en paralelo a la separación con Olga, cosa que sí le afectaba directamente.

En redes sociales, Riesco es muy activa, cosa que permite a David ir conociendo progresivamente a Marta, hasta que se produzca el encuentro oficial entre ellos.

Una de las secciones que Marta ha puesto en marcha es El columpio de Marta. Original y atrevida como ella es, ha decidido sacar partido a la terracita de su piso, colgando ahí un columpio. Con esto, se ha inventado una sección en la que invita a personajes conocidos y les entrevista para luego colgarlo en Instagram.

En esta tercera edición del columpio, David Flores Carrasco ha podido conocer más secretos de Marta, gracias a su conversación con Sergio Pérez.

| Instagram

Sergio ha sido compañero de Riesco, cubriendo informativamente decenas de eventos para Europa Press. Nunca coincidieron trabajando, sino que Sergio ya la entrevistó a ella, cuando Marta ya era personaje público, por su vínculo con la familia Flores.

La conversación ha servido para ir repasando varios momentos de sus trayectorias profesionales. Se conocen desde hace poco tiempo, pero el buen rollo entre ellos es evidente y Sergio ha logrado sacarle a Marta algo que puede traerle problemas en el futuro.

Y es que Riesco, con la espontaneidad que le caracteriza ha respondido el programa que le gustaría protagonizar en el futuro. ¡Oh sorpresa!, en Telecinco no habrá gustado nada su respuesta.

La respuesta que David Flores Carrasco no esperaba

David Flores Carrasco es un chico simpático y sencillo al que no le gustan las polémicas. Por este motivo, es más que probable que siga concursos y espacios televisivos de humor y entretenimiento que los agrios debates a gritos que se dan en Telecinco.

Bajo este prisma, habrá quedado muy sorprendido de la respuesta de Marta Riesco a la pregunta de Sergio. El reportero le pide saber en qué programa le gustaría trabajar a lo que Marta sin pensarlo dos veces responde: "Me encantaría ir a Tu cara me suena, te lo juro".

Sergio se extraña: "¡Pero eso es la competencia!". "Sí, pero bueno, me encantaría", dice ella. "O sea, ¿le estás tirando la caña a la competencia?". Marta hace el gesto de pescar en una clara alusión a que estaría dispuesta a escuchar cualquier oferta, en este sentido y a irse para siempre de Telecinco.

| Trendings

"Si estuviera en Telecinco, me encantaría también. ¿A ti no te mola eso?", pregunta la autora de No tengas miedo, a lo que Sergio responde negativamente. "Claro, porque no eres artista como yo".

Nadie en Telecinco ha reaccionado a la declaración de intenciones de Marta. No habrá gustado que promocione programas de la cadena rival, más en un momento en el que la batalla por las audiencias está al rojo vivo.

Por contra a David Flores Carrasco sí le debe parecer bien el espacio escogido por la novia de su padre. Con lo que a él le gusta cantar, debe ser también uno de sus programas favoritos. Ya tienen algo en común de lo que hablar, el día que se conozcan.