David Flores Carrasco huye con su hermana Lola para que él no les siga haciendo daño

David Flores Carrasco, famoso desde la cuna, logró mantenerse al margen de los medios hasta que su madre habló de él en Telecinco. Rociíto le define como “un ser de luz” y es en lo único que nadie le lleva la contraria: todos le adoran. Es un joven responsable que se ha limitado a ayudar a los suyos, nunca ha cometido ningún error.

David Flores Carrasco tiene una relación estupenda con sus hermanas y pasa mucho tiempo con ellas, sobre todo con Lola. Viven juntos desde que Antonio David se separó de Olga Moreno y están orgullosos porque han logrado que la familia no cambie. Por eso Rocío Flores ha visitado su antigua casa familiar para celebrar su cumpleaños y antes se ha cruzado con su gran rival.

David Flores sabe que su familia tiene muchos detractores porque el testimonio de Rociíto le ha dado voz a demasiados espectadores. El periodista Diego Arrabal tiene mucha información sobre el tema del momento, por eso se ha desplazado hasta la casa de los Flores. David, Rocío y Lola han conseguido escapar de él para evitar que siga haciéndoles daño.

David Flores entiende que los reporteros tengan la obligación de informar, pero sabe que los suyos están sufriendo demasiado. Diego Arrabal tiene un canal de Youtube y se ha desplazado hasta el domicilio familiar para descubrir cuál es la última hora. Concretamente quería saber si la hija de Rociíto había celebrado su cumpleaños con Olga Moreno, pero no lo ha averiguado.

Los hijos de Antonio David han logrado escapar del periodista, quien no se ha dado cuenta de que estaban pasando detrás de él. Lo mejor de todo es que Lola, que ya tiene edad de enterarse de todo, ha evitado una situación bastante controvertida. Diego iba a hacer preguntas incómodas y es mejor que la niña esté al margen de todo, no se merece verse afectada.

David Flores Carrasco sabe que ya son uno más

David Flores nunca ha protagonizado ningún revuelo, se ha limitado a mantenerse en una postura discreta y alejada del foco. Sabe que su padre ha hecho mucho por él, pero tampoco quiere tener mala relación con Rociíto, simplemente no se hablan. Eso no quiere decir que no la quiera, de hecho Carrasco asegura que su pequeño le sigue adorando.

El joven ha elegido a Antonio David porque le ha demostrado mucho, siempre ha estado a su lado y siempre le ha protegido. El problema es que el antiguo colaborador de Sálvame está viviendo una serie de cambios y su hijo ha salido salpicado. Ya no está con Olga Moreno, quien ha encontrado el amor en Agustín Etienne, un viejo amigo de la familia.

El nieto de la Más Grande ha aceptado a Agustín porque se conocían de antes y sabe que sus intenciones son nobles. Desde hace dos meses son uno más en casa y él está encantado, aunque el argentino todavía no convive con Olga Moreno. Sin embargo, comparten muchas experiencias juntos y duermen cuando tienen ocasión.

David Flores Carrasco ha conseguido lo que buscaba

David Flores nunca habla con ningún periodista, a pesar de que tiene un comportamiento excelente. Es tremendamente educado y respeta el trabajo de todos: sabe que su familia habla y que los reporteros preguntas. Pero es cierto que algunos actúan con más incisión que otros y en este último grupo encontramos a Diego Arrabal.

David ha cogido a su hermana Lola y ha pasado justo detrás del paparazzi, la mejor forma de huir: haciéndolo de forma natural. Diego no se ha enterado y han sido sus seguidores los que le han avisado. Ha estado muy cerca de Rocío Flores, pero no le ha podido hacer ninguna pregunta.