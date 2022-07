David Flores Carrasco y su hermana Rocío descubren que llegará un hermanito

David Flores Carrasco está pasando sus vacaciones de verano a lo grande. Y no es para menos porque está acompañado de Olga Moreno, a quien estima mucho, y de su hermana pequeña, Lola Flores.

A diferencia de su hermana mayor, Rocío Flores, el joven ha preferido permanecer en la costa andaluza. Además de disfrutar del buen tiempo junto a estas dos personas que son sus dos pilares en su vida.

Por otro lado, la hija de Rocío Carrasco ha optado por aprovechar al máximo su faceta como influencer, dado que no ha parado de viajar por compromisos profesionales. Tampoco ha dudado en tomarse algunos días de descanso y disfrutarlos con su chico Manuel Bedmar.

Incluso, David Flores Carrasco sabe que su hermana ha sacado tiempo para pasarlo con su padre, Antonio David Flores, y la pareja de este, Marta Riesco. Y es que hace unos días, los tres aparecían juntos públicamente con motivo del concierto de C. Tangana.

El encuentro causó tanta polémica, que los periodistas no dudaron en increpar a preguntas a la reportera días después de aquella noche. Las declaraciones de la cantante de No tengas miedo han provocado que David Flores Carrasco se haya quedado mudo por lo que ha dicho.

David Flores Carrasco descubre los planes de Marta Riesco

David Flores ha visto que Marta Riesco ha vuelto a hablar públicamente tras el concierto. Sin duda alguna, el joven es consciente de que los medios han puesto el foco de atención en ella por su repentina amistad con Rocío Flores.

Y es que, desde que salió a la luz el noviazgo entre el exguardia civil y la reportera, la hija de Rocío Carrasco quiso dejar clara su posición. La influencer comunicó que no deseaba tener una relación estrecha con la nueva pareja de su padre.

No obstante, la joven ha cambiado de parecer y le ha querido dar una oportunidad a Marta Riesco. Por este motivo, los medios, que estaban esperando a la reportera, querían preguntarle sobre el acercamiento con su hijastra.

"La verdad que estamos todos muy bien, es lo que te puedo decir. Ya ha quedado atrás la locura de todos contra todos", confesaba entre risas. Además, ha reconocido que ha sellado la paz definitivamente con la hermana de David Flores Carrasco.

"Ella, a ver, es normal. Todo lo que pasó, un revuelo, normal. Sí, todos cometimos errores y bueno", decía admitiendo que existe ese buen rollo entre ellas.

Respecto a si tenía intención de celebrar fin de año juntas ha explicado que "sí, además que yo a Rocío la quiero muchísimo, me encantaría". Pese a que todo va viento en popa, lo cierto es que todo apunta a que David Flores no desea tener contacto con su madrastra.

"De eso no voy a hablar, pero no los conozco", respondía refiriéndose a los dos hijos de su pareja, Antonio David. No obstante, aunque no ha tenido el placer, afirma que "le encantaría, claro que sí".

No cabe duda de que lo que más ha sorprendido a David Flores Carrasco ha sido del tema que ha hablado la reportera: la maternidad. Como ella misma ha contado, tiene el propósito de contraer matrimonio con el padre de este y, por supuesto, ampliar la familia.

"Me encantaría también, todo, ya lo dije, el pack completo", decía ilusionada. Eso sí, que no cunda el pánico porque en lo que queda de año no se verá ni boda ni bebé a la vista. "Veremos a ver qué pasa, supongo que antes de que acabe el año no, pero bueno".

Olga Moreno, traicionada por Rocío Flores

Lejos de acabar con las declaraciones, los medios presentes tampoco dudaron en preguntarle a Marta sobre una cuestión que también se ha ido comentando. Asimismo, han deseado saber la opinión de la reportera acerca de si a Olga Moreno le habrá molestado la amistad repentina entre ella y Rocío.

"Supongo que no, que cada uno ya está a su rollo. Gracias a dios, estamos todos enfocados en una cosa diferente así que ya cero mal rollo con todo el mundo", ha aclarado.

No nos cabe la menor duda de que debe ser cierto porque la exmadrastra de David Flores parece que ya ha pasado página de su ruptura con Antonio David Flores. De hecho, la sevillana está disfrutando de su primer verano como soltera y todo indica que se lo está pasando a lo grande.

Sin duda alguna, David Flores tampoco tiene intención de que exista malos rollos entre él y la reportera. Pero prefiere no conocerla y no aumentar la polémica familiar.