David Flores Carrasco y su hermana Lola, mudos al saber qué ha hecho el nuevo novio

David Flores Carrasco está apesadumbrado después de ver a su hermana reaccionar de una manera un tanto sospechosa al reciente cumpleaños de su madrastra. La ex de Antonio David Flores siempre ha sido un pilar para Rocío Flores y su hermano y con ellos ha convivido durante prácticamente toda su vida.

David Flores Carrasco sabe que la andaluza es como una madre para ellos y siempre la han tenido en muy buena estima. Aunque parece que la hermana de David Flores ha cambiado de opinión de un tiempo a esta parte.

Lo cierto es que la relación entre la hija de Rociíto y la andaluza no pasa por su mejor momento, aunque no es una situación nueva. Ya tuvieron sus tiranteces en los últimos tiempos a cuenta de alguna exclusiva de Olga en las que hablaba de su padre y de la relación que mantienen tras su ruptura.

David Flores Carrasco entiende que ha roto su amistad por su nuevo novio

Ahora, la influencer ha sentenciado casi de forma definitiva a su madrastra y la ruptura de la relación con ella es casi un hecho.

Lo manifestamos tan rotundamente porque Rocío no ha felicitado el cumpleaños a la actual pareja de Agustín Etienne. Sucedió al contrario que otras veces, cuando la joven siempre le dedicaba unas bonitas palabras a la andaluza, algo que ha brillado por su ausencia en el 47 cumpleaños de la andaluza.

Así las cosas, a Rocío no le gusta nada que su madrastra le haya ocultado la relación que mantenía desde hace unos meses con el representante de ambas, Agustín Etienne.

Parece ser que se habría enterado por la prensa y ese ha sido el motivo principal por el que no se habla con la madre de Lola. El caso es que sabemos cuál es el sentimiento real de la ex colaboradora de El programa de Ana Rosa con respecto a esta situación.

David Flores Carrasco sabe el motivo real por el que no se hablan

Lo cierto es que la joven se siente traicionada por la andaluza. Fue tal el cabreo que se cogió Rocío Flores que, en un momento dado, dejó de seguir a la pareja de Etienne durante unos minutos. Eso sí, un tiempo más tarde se arrepintió y volvió a seguir en Instagram a la susodicha.

Lo que ha dejado claro la joven cuando le han preguntado por este asunto es que no quiere que le saquen el tema porque no opinará sobre ello.

"Yo no tengo absolutamente nada que ver", dejó claro ante los reporteros de prensa con un gesto serio. Este gesto no refleja otra cosa que las pocas ganas que tiene de referirse a esta cuestión cada vez que le preguntan.

Rocío Flores olvida el cumpleaños de su madrastra por primera vez

Llama la atención, sobre todo, que este año haya sido la primera vez en su vida que la joven no felicite a la ex de Antonio David. Y que Rocío se encontrase de vacaciones junto a una amiga en Cancún no es excusa para que, en condiciones normales, la hermana de David Flores le enviase una dedicatoria especial.

Así lo ha hecho toda la vida desde que utiliza las redes sociales. Eso sí, antes de irse a disfrutar de unas relajantes vacaciones en las playas de México, Rocío Flores compartía este mensaje. Un mensaje que muchos apuntan a que iba dirigido exclusivamente a la novia de Etienne.

"Solo existe lo que se demuestra, lo demás es viento". Así rezaba el mensaje de una Rocío Flores que no acaba de encontrar su sitio en una familia tan mediática como la que le ha tocado en suerte.