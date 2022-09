David Flores Carrasco habla con la novia de su padre tras lo sucedido

David Flores Carrasco sigue en Málaga, con su vida rutinaria, viviendo con Olga Moreno pese a que su padre y ella ya están separados. David necesita un entorno estable, de confianza y ajeno a los altibajos que vive permanentemente su familia. Esencialmente porque salen en televisión día sí y día también con todo lo que esto conlleva.

Él no quiere estar permanentemente bajo el foco de la actualidad, por lo que estar al lado de su padre de forma permanente es complicado. Además, Antonio David vive a caballo entre Málaga y Madrid, por lo que David no puede desplazarse si quiere seguir con sus estudios.

Con su madre ni se habla ni se espera que lo haga en breve. Ella está centrada ahora mismo en desmontar las argucias y mentiras de su familia y no piensa en una posible reconciliación con sus hijos. De hecho, en el documental que tiene ahora mismo en pantalla declara estar "harta no, hartísima" de que le pregunten siempre por las reconciliaciones familiares.

Así las cosas, David Flores Carrasco ha optado por seguir su vida como si el terremoto familiar de los últimos dos años no hubiese sucedido. A su lado está Olga Moreno. Ella ha ejercido de madre del joven durante todo este tiempo y el cariño que les une es máximo.

Por esto mismo, quien hable mal de Olga no cuenta con el favor de David. Aunque esta sea la novia de su padre

David Flores Carrasco, dolido por las palabras de Marta

David Flores Carrasco no ha tenido más remedio que aceptar que su padre haya rehecho su vida al lado de Marta Riesco. La joven periodista ha luchado contra viento y marea por su relación con el exguardia civil y ahora parece que empiezan a normalizarla.

Ella afirma que quiere tranquilidad en lo emocional y estabilidad en lo laboral. No obstante, no puede evitar sus brotes de sinceridad cuando la provocan en sus redes sociales. Después, sus palabras le pasan factura.

Marta ha disparado ahora contra Olga Moreno, algo que ha disgustado profundamente a David Flores Carrasco. "Me duele cuando ciertos perfiles de Twitter me hacen una comparativa con la anterior pareja de mi pareja y me dicen «ella sí que era una gran señora y no tú que solo buscas protagonismo»".

Se justifica asegurando que ha rechazado muchas entrevistas y programas televisivos y califica de "injusto" que se la compare con Olga. "Yo sí que soy mala porque estoy encantada con la fama y ella sí que es una gran mujer que no ha buscado el protagonismo", se pregunta.

Las disculpas que David Flores Carrasco no entiende

Pese a poner a caer de un burro a Olga Moreno, Marta Riesco cree que le deben pedir disculpas a ella "por todo este daño gratuito que me están haciendo. Hay comparativas en las que sacan una foto tuya que da pena y ponen otra donde ella está espectacular, etiquetan a mi pareja y dicen ¿pero cómo te has podido ir con esta?"

Realmente Marta demuestra no ser muy inteligente al abrir este melón que ni le beneficia, ni favorece el buen clima familiar.

Olga Moreno no ha hablado de ella casi nunca y tanto David Flores Carrasco como su consanguínea, Ro, están expectantes por ver la evolución como pareja de su padre y Marta. "Él está con la persona que quiere estar, basta ya de cargar el peso a la mujer de la que se ha enamorado", dice Marta cuestionando también que Olga sí participe en algunos programas de televisión.

| Gtres

Que ella arremeta ahora contra la mujer que admiran y que les ha querido como una madre no ayuda a que un día puedan acercar posturas.