David Flores Carrasco escucha a su madre decir que no quiere reconciliarse

En los últimos días, David Flores Carrasco ha visto cómo la tensión ha crecido notablemente en el plató de Sálvame. Tan solo unas horas antes del esperado Sálvame Mediafest, donde los colaboradores actuarían junto a otros artistas, se producía un desencuentro entre dos personajes públicos.

El pasado 28 de junio, el espacio no dudó en sacar a la luz un secreto que ponía entre las cuerdas a una conocida periodista. ¿El motivo? Nada más y nada menos que habían encontrado unos audios comprometidos de dicha persona criticando el papel de Rociíto en el primer concierto del evento musical.

David Flores se quedaba atónito tras descubrir que la responsable de cargar duramente contra su madre era Lydia Lozano. La periodista no había visto con buenos ojos la actuación de Rocío Carrasco la semana pasada.

Por esta razón, había arremetido contra ella entre bastidores. Pero ahora este secreto ha salido a la luz y David Flores ha escuchado las explicaciones de Lozano ante estas acusaciones.

El programa le reprochaba que había pronunciado "¿qué c*** pinta esta tía aquí si no es de Sálvame?". Pero el joven vio que Lydia no tardaba en aclararse y negar que lo hubiera dicho. Sin embargo, más tarde se confirmó que sus declaraciones eran ciertas.

Tras una tensa tarde, dejaron la tormenta aparte para centrarse en otros temas. Para desgracia de la periodista, la pesadilla no había acabado y a la mañana siguiente le esperaba un día movidito.

Ayer, 29 de junio, David Flores vio que su madre sacaba las garras y se defendía contra las acusaciones de su "no compañera". Un rifirrafe que se produjo tan solo unas pocas horas antes del segundo concierto del Mediafest.

David Flores no asimila el no perdón de su madre

David Flores Carrasco fue testigo del encontronazo que tuvo su madre con Lydia Lozano. Rocío Carrasco, que se encontraba fuera de los estudios de la cadena tras su ensayo para esa noche, tuvo que escuchar las palabras de la periodista en directo.

"Si considera el programa por Sálvame, yo hoy por hoy aquí no soy su compañera. Pero si el término compañera se extiende a empresa y cadena, sí que lo soy”, se defendía. "Ella puede tener su opinión y decir lo que considere. A mí la verdad es que me importa bastante poco", remataba.

Lejos de querer indagar en la polémica, aclaró que no tenía ningún problema con la colaboradora salvo en asuntos legales. "Los temas legales es la única forma en la que nos hemos podido defender de cosas que no son verdad. Pero quitando eso no tengo ningún tipo de problema", aclaraba.

Para concluir, por el momento, su intervención quiso opinar sobre el perdón que había recibido por parte de la tertuliana. "En referente al perdón, es mucho más válido el cambio de actitud que el pedirle perdón a alguien. Mucho más significativo la demostración que el mero hecho de pedir perdón".

Sin duda alguna, el joven ha descubierto que su madre no perdona cualquier cosa, y esta es una de ellas. Para Rociíto, una persona tiene que demostrar con hechos que se arrepiente, no con palabras.

Rocío Carrasco se enfrenta a Lydia Lozano

Momentos más tarde, la madre del joven bajó a plató y se reencontró cara a cara con su nueva enemiga. La hija de 'La más grande', queriendo quitar hierro al asunto, le hizo una broma. "He dicho que me voy a casa, prefiero que cantes tranquila".

Lydia Lozano quiso volverse a explicar, pero ahora con la presencia de la madre de David Flores. "¿Crees que a mí me afecta? Tú has dejado bien claro que perteneces a la productora. Yo no le voy a dar más vueltas a esto".

Haciendo énfasis sobre los problemas legales que han tenido, Rocío ha querido explicarse. "El problema que tuve en su día yo te he tratado siempre con respeto". A lo que respondía Lydia que "aún teniendo cosas pendientes con la justicia nos hemos comportado educadamente y sin ningún problema":

Pero el joven vio que su madre no dudaba en decir su opinión al respecto. "Yo, cuando no te tengo delante no hablo de ti en esos términos. No sé si es educación y es cordialidad o se puede tipificar como falsedad".

David Flores, atónito tras una Lydia Lozano fuera de control

David Flores Carrasco, pensando que ya se había terminado el conflicto, vio que la tensión era cada vez mayor. Y es que Lydia abandonaba el plató tras las palabras de la exmujer de Antonio David.

"Hasta aquí he llegado, ya está. He vivido situaciones que yo no me he sentido bien y punto. Mi educación ha sido impecable, pero yo no voy a remover ahora", decía entre lágrimas.

Incluso amenazaba con no cantar en el Mediafest, que se celebraba esa misma noche. La periodista estaba tan nerviosa por su enfrentamiento con la madre del joven, que esto le provocó un ataque de ansiedad.

Por lo que tuvo que marcharse fuera para relajarse. "Yo no me siento cómoda, esto es para disfrutar y pasarlo bien, me sabe mal, no me gusta", decía Rocío al respecto. La hija de 'La más grande' comentaba que lo que tenía que hacer era "concentrarse en la actuación de esa noche".

Sin duda alguna, una tensión que también duró hasta la noche. Pero, para suerte de David Flores, todo acabó en buenos términos y ambas han vuelto al buen rollo que tenían antes. O eso al menos es lo que aparentan delante de las cámaras.