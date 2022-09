David Flores Carrasco se entera meses después de lo de su padre y su tía

David Flores Carrasco ha crecido envuelto de polémica. Primero de todo, tuvo que afrontar la dura y trágica separación de sus padres: Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Con los años, sabe que ha sido objeto principal en las disputas judiciales y el joven no puede más.

Además, también ha visto como su madre ha tenido que enfrentarse a toda la familia una vez fallecida Rocío Jurado. Y no todo queda aquí, sino que una vez David Flores Carrasco se sentía a gusto con su padre y su madrastra, Olga Moreno, ha tenido que vivir otra dura separación.

David Flores Carrasco no puede más

El joven, como veníamos diciendo, ha tenido que soportar muchas cosas. Ahora se encuentra junto a su madrastra, Olga, mientras su padre rehace su vida amorosa con Marta Riesco.

Pero aun así, David Flores ha tenido que ver como mucha gente saca los trapos sucios de su padre. En este caso ha tenido que escuchar a Kiko Jiménez, el ex novio de su tía Gloria Camila.

El joven colaborador de Sálvame, hace unas semanas reveló muchas cosas de Antonio David en una portada de "Lecturas". Dejaba caer cosas que David Flores no se hubiera imaginado nunca.

Tal y como cuenta Kiko Jiménez, Antonio David se mudó a vivir con Gloria Camila durante el confinamiento. El motivo real fue porque el hotel en que el ex guardia civil se hospedaba en Madrid estaba cerrado. Así que Kiko puso sobre la mesa un análisis muy revelador de la verdadera relación que los une, descubriendo así un secreto oscuro

Antonio David y el acercamiento a su excuñada, Gloria Camila

Lo que fue obvio es que "ellos se hicieron muy buenos amigos en el confinamiento. Estuvieron viviendo juntos bajo el mismo techo mucho tiempo y eso une mucho", desvelaba Kiko. Aunque lo que más llamó la atención de sus declaraciones es la frase que reveló de Antonio David. "Antonio David decía que Gloria era su tipo. A él le gustaba sembrar la duda de que eran uña y carne...".

Pero David Flores Carrasco ha visto que no todo es como pensaba. Ya que Kiko revela que la relación entre Gloria Camila y su sobrina Rocío Flores no es tan buena como dicen ser. Resulta que a Gloria Camila no le ha hecho mucha gracia que sobrina se haya vuelto tan famosa. "Compiten, discuten. Gloria era la conocida y ahora también los es Rocío. Eso suscita celos".

Está claro que David Flores Carrasco no se imaginaba todo esto. Resulta ser que su tía favorita, Gloria Camila, no era como él se pensaba. Los rumores sobre un posible romance secreto con su padre durante el confinamiento es un a prueba de ello.

Sin duda, tampoco se esperaba que su hermana Rocío provocara todos esos sentimientos a su tía. Según lo que venden, su relación es maravillosa y no hay nada que la pueda romper.

De todas manera, eso no es todo lo que se rumorea de su padre.

La hija secreta de Gloria Mohedano que habría mantenido una relación con Antonio David

Según dejaba caer Paloma García Pelayo, el padre de David Flores Carrasco mantendría o habría mantenido un vínculo clandestino y muy secreto con una prima de Rociíto.

Resulta ser que la hija de Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez, Rocío Rodríguez, habría tenido un acercamiento muy fuerte con Antonio David.

Aunque la información fue desmentida de inmediato, mucha gente piensa que fue real. Antonio David siempre ha intentado mantenerse conectado con la familia mediática de su ex mujer, ya que eso le trae grandes ventajas.

Será cuestión de tiempo, para que Rocío Rodríguez se sume a la larga lista de romances secretos de Antonio David Flores.