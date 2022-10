David Flores Carrasco desvela con quién vive su hermana Lola desde que sabe la verdad

Hubo un tiempo en el que David Flores Carrasco respiraba tranquilidad, pero ya nada queda de eso. Desde que Olga Moreno participara en Supervivientes, y su madre, Rocío Carrasco volviera a la televisión, todo en la vida del joven ha cambiado.

Tanto es así que ni sus rutinas, ni su residencia habitual, ni sus relaciones personales siguen igual. Todo ha cambiado, incluyendo aquí a su hermana, la pequeña Lola. ¿Qué ha pasado?

David Flores no puede más

Es el más especial de la familia y a la vez, el que más harto está de todo. David Flores desde que nació está protegido por su familia. Una enfermedad degenerativa le ha obligado a tener siempre a los suyos al lado.

Sin embargo, estos no han estado al cien por cien con él en los últimos meses y David Flores es consciente de ello. El joven evita a toda costa ver las noticias en la televisión, pero sabe que su familia no atraviesa por su mejor momento. Su padre se ha separado de Olga Moreno y ya no comparten una casa familiar.

Esto es lo que más ha dolido a David Flores. El joven amaba esa unión que nunca tuvo desde que Rocío Carrasco y su padre se separasen. Una delicada situación por la que David Flores ha tenido que volver a atravesar.

| GTRES

Para más Inri, el joven está dolido con su hermana Rocío después de que esta se emancipara. Ambos eran inseparables y, de un tiempo a esta parte, la distancia está más presente que nunca.

Ahora, el joven presta toda su atención en su hermana pequeña, Lola, fruto de la relación entre Antonio David y Olga Moreno. David mantiene una estrecha relación con ella y no está dispuesto a que nada ni nadie les separe.

David Flores lo desvela todo de su hermana Lola

No hay duda de que, a pesar de la diferencia de edad, para David, Lola lo es todo. Han vivido juntos toda la vida y se conocen muy bien. Es por eso que el joven es el primero en quien confía la pequeña, una que por cierto no lo está pasando nada bien.

Se ha confirmado que la pequeña ha necesitado ayuda psicológica tras la separación de sus padres. La presión que recibía en el colegio le obligó a ello. Afortunadamente, Lola está mucho mejor y en esto, David Flores ha tenido mucho que ver.

| GTRES

Ahora, la joven vive tranquila después de que su hermano haya confesado cuál es ahora su residencia habitual.

¿Dónde vive Lola Flores ahora?

Todo era felicidad cuando había una casa familiar, pero después de que Antonio David y Olga Moreno confirmaran su separación, todo ha cambiado. Con la ayuda de David, Rocío Flores anunciaba de manera indirecta que la pequeña Lola vive ahora con su padre.

En un vídeo publicado en Instagram, se veía cómo tanto Rocío como David y Lola disfrutaban de unos días junto a su padre. Y lo hacían ni más ni menos que en la casa de él.

| Instagram

“Venir a casa de Antonio David Flores siempre es bien. No es por nada, pero tengo un padre que se le da cocinar demasiado bien. Hoy nos ha preparado canelones con salsa de nata líquida, trufa, cebolla y parmesano, muy rica”, explicaba.

“Y de acompañamiento salmón con calamaritos, gambitas y con mejillones, así que receta AD al canto”, decía Rocío en un vídeo. No hay duda de que, a pesar de la mala etapa por la que atraviesa la familia, siempre tienen tiempo para celebrar la vida.