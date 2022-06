David Flores Carrasco descubre por qué su abuela le quitó del testamento

David Flores Carrasco está muy cerca de saber las respuestas a todas aquellas preguntas que lleva años haciéndose. Y es que, uno de los temas que más le ha quitado el sueño durante todo este tiempo es el motivo por el que su abuela decidió no incluirle en su testamento.

Durante la emisión de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, su protagonista dio algunos detalles sobre la decisión que había tomado 'la más grande' en relación con sus dos hijos.

| GTRES

Según contó Rociíto, la artista supo desde el primer momento que no quería que sus nietos disfrutaran de su herencia, ya que no terminaba de fiarse de Antonio David Flores. "Era su voluntad, así se llama acto de últimas voluntades y ella considera que no debe de dejárselo".

Ahora, David Flores Carrasco está muy cerca de conocer la verdad. Y es que, su madre está a punto de estrenar En el nombre de Rocío, una nueva producción audiovisual en la que la hija de Rocío Jurado va a contar su experiencia tras la muerte de su madre.

El próximo 17 de junio, Carrasco desvelará, entre otras cosas, todos los detalles de esta polémica herencia que ha conseguido dividir a la familia Jurado-Mohedano.

David Flores Carrasco, muy cerca de conocer la verdad

David Flores Carrasco ya está contando los días para el estreno de esta nueva serie documental que promete "aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de Rocío Jurado que no es verdad".

A la espera de la emisión de este especial, varios programas de Telecinco ya han comenzado a revelar parte del contenido que podremos ver a partir del 17 de junio en Mitele Plus.

Este domingo, 12 de junio, Viva la vida dedicó gran parte del programa a comentar este esperado estreno. Gracias a Isabel Rábago, David Flores Carrasco pudo saber qué es lo que ha pasado con su herencia.

| Mediaset

La periodista fue una de las más claras a la hora de dar su opinión sobre este polémico tema. Y es que, después de ver el tráiler que se emitió el pasado viernes en el Deluxe, la colaboradora lo tiene más claro que nunca.

En él,la hija de Rocío Jurado aseguró que existe un testamento inédito de su madre que ella misma encontró al poco de fallecer la artista. "En vida me dio muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los encontré yo".

La colaboradora de Viva la vida dejó caer que "cuando Rocío cuente cosas del testamento que hacen referencia a José Fernando y a Gloria como hijos herederos de Rocío Jurado, van a pedir explicaciones a su padre y a sus tíos".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez quiso recodar qué es lo que pasó el mismo día que la abuela de David Flores Carrasco anunció que tenía un cáncer de páncreas. "Lo que no sabe la familia es que ese mismo día quedó con su albacea para modificar el testamento anterior".

Sin embargo, Isabel Rábago matizó que "la decisión la toma muchas semanas antes. Ese día es cuando ella pone la firma en algo que ya había escrito".

| Trendings

"Hay que preguntarse qué descubre Rocío Jurado para hacer ese cambio. Y te voy a decir más, en el primer testamento que descubre Rocío Carrasco le da a ella pistas de lo que pudo ver o descubrir su madre para que blinde a su hija en el testamento que luego es oficial".

Pero, lo que más llamó la atención de David Flores Carrasco es lo que Pilar Vidal desveló a continuación. La colaboradora aseguró que la albacea de Rocío Jurado va a contar en En el nombre de Rocío los motivos de ese cambio de testamento.

"Por qué a su viudo no le deja nada, por qué decide quitar a su hermana Gloria de albacea y por qué decide sacar a sus nietos del testamento. Rocío Jurado se lo contó y ella lo explicará todo".