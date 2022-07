David Flores Carrasco descubre qué pasará antes de la llegada de su nuevo hermanito

David Flores Carrasco logró mantener su anonimato hasta que Rociíto habló de él en el documental Contar la verdad para seguir viva. Desde ese momento los espectadores se interesaron por conocer su privacidad y la prensa no ha hecho más que cumplir con los deseos del público. Antonio David Flores se ha esforzado mucho por protegerle y lo ha conseguido, pues juntos forman un binomio bastante fuerte.

David Flores Carrasco sabe que la novia de su padre quiere tener un hijo, al menos eso es lo que ella misma ha contado recientemente. Marta Riesco reconoce que quiere “el pack completo” con Antonio David y eso implica dos cosas: boda y bebé. El portal informalia asegura que seguirán este orden, pues están muy enamorados y han dejado de esconderse.

David Flores entiende que la situación de su padre es delicada, por eso ha estado tanto tiempo disimulando su amor por Marta Riesco. Pero todo el mundo sabe que Olga Moreno forma parte de su pasado, así que tiene vía libre para vivir su nueva historia. “Me encantaría, ya lo dije”, responde Marta cuando le preguntan sobre su primer hijo.

David Flores ha asumido que su familia deberá vestirse con las mejores galas, pues la boda de Antonio David Flores está cada vez más cerca. Según ha salido publicado, podría celebrarse el próximo verano, aunque este dato no está contrastado por los protagonistas. Lo que sí está demostrado es que pasarán por el altar antes de traer un niño al mundo.

El hijo de Rociíto no tiene ningún problema, siempre ha respetado las decisiones de su familia porque quiere que todo el mundo sea feliz. Es cierto que no conoce a Marta, pero no hay nada extraño detrás de este suceso, simplemente no han coincidido. La reportera ha confesado que estaría encantada de conocer a su futuro hijastro.

David Flores Carrasco sabe que el momento se acerca

David Flores será el invitado estrella en la boda de Antonio David Flores, pues siempre ha tenido una fantástica relación con él. Cuando el antiguo colaborador de Sálvame se casó con Olga Moreno el joven se vistió de novio y participó en la ceremonia. Con Marta no tiene la misma conexión, pero la periodista no parará hasta robarle el corazón.

El nieto de Rocío Jurado sabe su situación familiar es muy delicada y se está esforzando mucho por no llamar la atención de la prensa. El problema es que ciertas personas no dejan de nombrarle, a pesar de que nadie lo hace para mal porque es muy querido. Por ejemplo, su hermana Rocío publica mucho contenido de él en las redes y eso solamente genera una cosa: que el público quiera más.

David ha conseguido que la prensa le respete, de hecho no hay ninguna foto suya en las revistas. Es cierto que las redes funcionan diferente, pero los internautas siempre le tratan con mucho cariño porque es encantador. La periodista María Patiño, experta en el tema, le considera la gran víctima de todo lo que está sucediendo.

David Flores Carrasco ha tomado partido por alguien

David Flores entiende que su padre haya tenido que separarse de Olga Moreno, pero eso no cambia sus sentimientos. Seguirá al lado de la empresaria, a pesar de que también reciba con los brazos abiertos a Marta Riesco. La reportera intentará hacer todo lo posible para estar integrada en la familia, pues tiene planes de ampliarla.

Rociíto no confía en nada de lo que está pasando, cree que todo es una historia forzada para hacer ruido en los medios. No tiene buena experiencia al lado de la pareja, ha tenido problemas tanto con su exmarido como con Marta. Lo único que quiere es que el público conozca la verdad, pues no está dispuesta a estar callada más tiempo.